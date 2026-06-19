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Ex Godoy Cruz, Newell's y Valencia entrenarán con Alianza Lima de cara al Clausura 2026

Exfiguras de Godoy Cruz y Newell's de Argentina y Valencia de España se unirán a los entrenamientos de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Exfutbolistas de Godoy Cruz, Newell's y Valencia entrenarán con Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026
Exfutbolistas de Godoy Cruz, Newell's y Valencia entrenarán con Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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Alianza Lima, al mando de Pablo Guede, comenzará los entrenamientos para su preparación y llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por eso, en medio de ello, se integrarán a los trabajos exfiguras de Godoy Cruz, Newell’s y Valencia: estamos hablando de Alan Cantero, Gaspar Gentile y Alessandro Burlamaqui.

Exfutbolista de Universitario llegó a un acuerdo con Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026

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Exfutbolistas de Godoy Cruz, Newell's y Valencia entrenarán con Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026

Según informó el periodista Gerson Cuba, Alianza comenzará la pretemporada con duros entrenamientos para enfocarse en el comienzo del Clausura. Desde el sábado 20, distintos jugadores se unirán al plantel bajo el mando de Pablo Guede.

Uno de los primeros futbolistas que llegarán para ponerse a las órdenes del entrenador argentino serán Cantero, Gentile y Burlamaqui, quienes pisarán tierra peruana y luego entrenarán con el club en la Videna de San Luis y en el Complejo Deportivo Esther Grande de Bentín.

Alan Cantero, Gaspar Gentile y Alessandro Burlamaqui llegarán a Lima para entrenar con Alianza Lima

Alan Cantero, Gaspar Gentile y Alessandro Burlamaqui llegarán a Lima para entrenar con Alianza Lima

Mientras tanto, Fernando Gaibor ya se encuentra en Lima y también se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima. En tanto, Pablo Guede llegará el sábado 20 para sumarse a la pretemporada.

Alianza Lima busca salir campeón nacional de la Liga 1 2026

Alianza Lima tiene como objetivo principal consagrarse campeón nacional de la Liga 1 2026, y para conseguirlo deberá superar a sus principales competidores, como Universitario de Deportes y Sporting Cristal, en el Torneo Clausura.

Además, si el club blanquiazul consigue imponerse en la campaña de 2026, pondrá fin a la hegemonía del cuadro merengue, que desde 2023 ha venido conquistando los títulos y es el actual tricampeón.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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