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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: salidas, renovaciones y rumores de los clubes

Alianza Lima acaba de anunciar a Cristina Cuba y Fernanda Tomé anunció su salida de la Universidad San Martín. Revisa aquí los movimientos de la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Alianza Lima, Universitario y San Martín están realizando grandes fichajes.
Alianza Lima, Universitario y San Martín están realizando grandes fichajes. | Foto: composición Líbero
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El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 está cada vez más activo, ya que varios clubes anuncian llegadas y salidas. Por ejemplo, Alianza Lima confirmó la llegada de la armadora Cristina Cuba; Universitario, la de la atacante Aixa Vigil; y Fernanda Tomé se despidió de la Universidad San Martín. A continuación, podrás conocer los movimientos de los planteles.

Fabrizio Acerbi fue consultado por la opción de contratar a Tomezinha.

PUEDES VER: ¿Tomezinha a la 'U'? Directivo de Universitario habló sobre Fernanda Tomé: "Es una buena jugadora"

Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba

Rumores

  • Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Allison Holland, Daniela Bulaich

Renovaciones

  • Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe

Salidas

  • Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)
Nuevas llegadas para Alianza Lima.

Nuevas llegadas para Alianza Lima.

Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

  • Ivonne Montaño

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
Nuevas llegadas para Universitario de Deportes.

Nuevas llegadas para Universitario de Deportes.

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alexandra Machado

Rumores

  • Marco Blanco (fichaje DT), Marina Scherer, Alexandra Machado, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa

Renovaciones

  • Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT)
Nuevas llegadas para San Martín.

Nuevas llegadas para San Martín.

Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Renovaciones

  • Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT)

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

  • Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT)

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano

Renovaciones

  • Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra

Salidas

  • Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves

Renovaciones

  • Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally

Salidas

  • Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira

Renovaciones

  • Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas

  • Ingrid Herrada
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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