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¡Oficial! Alianza Lima rompe el mercado y anuncia el fichaje de Flavia Montes: "Historia"

Alianza Lima refuerza su plantel con la incorporación de Flavia Montes, quien se une tras varias tentativas. La central nacional llega procedente de la Universidad San Martín.

    Wilfredo Inostroza
    Flavia Montes es nuevo refuerzo de Alianza Lima Vóley
    Flavia Montes es nuevo refuerzo de Alianza Lima Vóley
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    Alianza Lima apunta al tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Para cumplir ese objetivo, viene conformando un plantel de ensueño. En Matute acaban de anunciar su primer refuerzo: se trata de Flavia Montes, quien, después de varios intentos, al fin puede unirse al club victoriano.

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    A través de sus redes sociales, el elenco íntimo confirmó la incorporación de la central nacional, que en las últimas dos campañas jugó por la Universidad San Martín. Además, también se le recuerda por su paso por Regatas Lima, donde obtuvo dos títulos.

    “Comienza una nueva historia. Flavia Montes es blanquiazul”, escribió la cuenta oficial de Alianza Lima Vóley, mensaje que acompañó con videos y, posteriormente, fotos de la también modelo vistiendo la divisa blanquiazul.

    Recordemos que, en diferentes entrevistas, la jugadora de la selección peruana confesó ser hincha de Alianza Lima, aunque nunca pudo concretar su fichaje por el equipo de sus amores, al que varias veces enfrentó en definiciones por el título.

    Alianza Lima también anunció a su entrenador

    Días atrás, Alianza Lima oficializó la llegada del argentino Alejandro Schneider como su entrenador para la temporada 2026-2027. Llega en reemplazo de su compatriota Facundo Morando.

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    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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