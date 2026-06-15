- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Uruguay vs Arabia Saudita
- Bélgica vs Egipto
- España vs Cabo Verde
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: rumores, salidas y renovaciones de los clubes
A continuación, podrás revisar los movimientos del mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley de cara a la temporada 2026-27.
El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 está cada vez más candente, pues todos los clubes buscan refuerzos y confirman salidas para pelear por el próximo título nacional. Por ejemplo, Alianza Lima presentó al entrenador Alejandro Schneider y Universitario presentó a Aixa Vigil, entre otros movimientos. A continuación, podrás revisar cómo se mueven los planteles de cada institución.
PUEDES VER: Universitario dio el golpe y anunció a Aixa Vigil como su gran fichaje: "Por fin estoy en casa"
Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alejandro Schneider (DT)
Rumores
- Ángela Leyva, Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Cristina Cuba, Flavia Montes, Allison Holland, Daniela Bulaich
Renovación
- Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe.
Salidas
- Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)
Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil
Rumores
- Ivonne Montaño
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia
Salidas
- Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alexandra Machado
Rumores
- Marco Blanco (fichaje DT), Marina Scherer, Alexandra Machado, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa
Renovaciones
- Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Brenda Lobatón, Paola Rivera
Salidas
- Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT).
Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba
Renovaciones
- Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT)
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Salidas
- Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada
Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón
Renovaciones
- Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT)
Salidas
- Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez
Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano
Renovaciones
- Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves
Renovaciones
- Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally
Salidas
- Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Fichajes
- Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira
Renovaciones
- Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres
Salidas
- Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90