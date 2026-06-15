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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: rumores, salidas y renovaciones de los clubes

A continuación, podrás revisar los movimientos del mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley de cara a la temporada 2026-27.

Gary Huaman
Alianza Lima, Universitario, San Martín y Atenea se están reforzando para la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima, Universitario, San Martín y Atenea se están reforzando para la Liga Peruana de Vóley. | Foto: composición Líbero
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El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 está cada vez más candente, pues todos los clubes buscan refuerzos y confirman salidas para pelear por el próximo título nacional. Por ejemplo, Alianza Lima presentó al entrenador Alejandro Schneider y Universitario presentó a Aixa Vigil, entre otros movimientos. A continuación, podrás revisar cómo se mueven los planteles de cada institución.

Aixa Vigil se convirtió en nueva voleibolista de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Universitario dio el golpe y anunció a Aixa Vigil como su gran fichaje: "Por fin estoy en casa"

Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alejandro Schneider (DT)

Rumores

  • Ángela Leyva, Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Cristina Cuba, Flavia Montes, Allison Holland, Daniela Bulaich

Renovación

  • Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe.

Salidas

  • Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)

Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

  • Ivonne Montaño

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alexandra Machado

Rumores

  • Marco Blanco (fichaje DT), Marina Scherer, Alexandra Machado, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa

Renovaciones

  • Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Brenda Lobatón, Paola Rivera

Salidas

  • Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT).

Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Renovaciones

  • Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT)

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

  • Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT)

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano

Renovaciones

  • Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra

Salidas

  • Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves

Renovaciones

  • Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally

Salidas

  • Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira

Renovaciones

  • Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas

  • Ingrid Herrada
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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