Fixture de la Liga Femenina 2026: horarios, fechas y dónde ver los partidos de la fecha 6

Esta semana, los amantes del fútbol podrán disfrutar de partidazos por la fecha 6 de la Liga Femenina 2026. La página oficial del certamen ya anunció las fechas, horarios y partidos que se disputarán en esta nueva jornada. En esta nota, conocerás todos los detalles de los encuentros, además de los horarios y dónde ver en vivo los partidos del campeonato de mujeres.

Programación – Fecha 6 del Torneo Clausura

Estos son los partidos que se jugarán desde el viernes hasta el domingo, donde Alianza Lima y Sporting Cristal buscarán los tres puntos que les permitan seguir peleando por el primer puesto. Mientras que Universitario, que se encuentra en el cuarto puesto, buscará la victoria fuera de casa.

Viernes 21 de agosto

2.00 p. m. — FBC Melgar vs. Flamengo FBC | CAR FBC Melgar

Sábado 22 de agosto

10.00 a. m. — Sporting Cristal vs. Atlético Andahuaylas | La Florida

— Sporting Cristal vs. Atlético Andahuaylas | La Florida 3.15 p. m. — CD Yanapuma vs. FC Killas | Carlos Vidaurre García

Domingo 23 de agosto

1.00 p. m. — Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci | Hugo Sotil

— Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci | Hugo Sotil 3.15 p. m. — Def. del Ilucán vs. Universitario | Juan Maldonado Gamarra

Programación de la fecha 6 de la Liga Femenina

¿Dónde ver la Liga Femenina?

Los encuentros de la Liga Femenina se podrán disfrutar a través del canal oficial de la Bicolor, mediante las transmisiones que se realizan en su cuenta de YouTube.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

Esta es la tabla de posiciones del Torneo Femenino donde Alianza y Cristal se encuentran peleando el liderato del certamen.