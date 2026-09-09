Ronaldo se rindió en elogios ante figura cercana a Universitario: "Soy muy hincha"

Universitario de Deportes ha contado a lo largo de su historia con numerosos aficionados que han sobresalido en distintas disciplinas. Uno de esos casos es el del tenista Ignacio Buse, actualmente el principal referente de los deportes de raqueta en el Perú y ferviente seguidor del conjunto crema. En ese contexto, Ronaldo Nazário, figura de la selección brasileña, reveló que es un gran admirador del deportista peruano.

Ronaldo Nazário elogió a figura cercana a Universitario de Deportes

El periodista Michael Succar comentó en su programa ‘Mano a Mano’ emitido por Denganche una anécdota en la que afirmó que Ronaldo es seguidor de Buse, después de que este destacara en el tenis internacional al conquistar títulos importantes en el ATP Tour.

Ronaldo elogió a Ignacio Buse y se declaró hincha del tenista

Asimismo, el comunicador relató que conoce a un peruano que trabajaba en la FIFA durante el Mundial 2026 y que fue él mismo quien le contó que, en una ocasión, se encontró con la figura brasileña. Al saber que era de Perú, le respondió que sigue de cerca al tenista peruano.

“Un peruano que estaba trabajando para la FIFA se encontró a Ronaldo Nazario en un restaurante. Él le preguntó de dónde venían y, al escuchar que eran de Perú, Ronaldo mismo dice que es muy hincha de un peruano: Ignacio Buse”, afirmó.

Según lo narrado por Succar, Ronaldo quiso conocer personalmente a Ignacio Buse, por lo que la estrella brasileña intentó comunicarse con el peruano mediante una videollamada, aunque la diferencia horaria impidió que ambos pudieran hablar en ese momento.

Ignacio Buse es hincha de Universitario

El tenista Ignacio Buse es hincha de Universitario

Ignacio Buse ha seguido desde niño a Universitario de Deportes, algo que puede apreciarse en fotografías en las que el propio tenista aparece con la camiseta crema y apoyando a la escuadra merengue en el Estadio Nacional. Tras salir campeón del ATP 250 Winston-Salem, el club de Ate felicitó al deportista con orgullo.