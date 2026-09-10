Alianza Lima vs Universitario: Los futbolistas que defendieron ambos clubes y podrían jugar en el clásico

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Los dos grandes del país se medirán en Matute con un objetivo claro: seguir en carrera por el título nacional de la Liga 1.

A lo largo de la historia, varios futbolistas tuvieron la oportunidad de defender las camisetas de ambos equipos. En la actualidad, algunos de ellos todavía forman parte de sus respectivos planteles y podrían sumar minutos en el esperado clásico. Por ello, repasamos quiénes son los jugadores que vistieron ambas camisetas y que podrían decir presente en este importante partido.

Alianza Lima vs Universitario: ¿Qué futbolistas defendieron ambos clubes y podrían jugar el próximo clásico?

Actualmente, existen seis futbolistas que han tenido el enorme privilegio de vestir tanto las camisetas de Universitario como de Alianza Lima y podrían sumar un nuevo clásico a su carrera profesional. A continuación, te detallamos quiénes son dichos jugadores.

Aldo Corzo : Empezó su carrera en Alianza Lima en 2008 y hoy es uno de los principales referentes de la 'U'.

: Empezó su carrera en Alianza Lima en 2008 y hoy es uno de los principales referentes de la 'U'. Jairo Concha : Desde su llegada a Alianza en 2021, jugó tres temporadas con camiseta blanquiazul y formó parte del bicampeonato. En 2024 fichó por el eterno rival y hoy es una de las piezas más importantes del mediocampo crema.

: Desde su llegada a Alianza en 2021, jugó tres temporadas con camiseta blanquiazul y formó parte del bicampeonato. En 2024 fichó por el eterno rival y hoy es una de las piezas más importantes del mediocampo crema. Jairo Vélez : Llegó a Universitario en 2025 y, tras lograr el tricampeonato, firmó por Alianza Lima este 2026. Sus grandes actuaciones con casaquilla íntima le permitieron llegar a la selección peruana.

: Llegó a Universitario en 2025 y, tras lograr el tricampeonato, firmó por Alianza Lima este 2026. Sus grandes actuaciones con casaquilla íntima le permitieron llegar a la selección peruana. Kevin Quevedo : Debutó profesionalmente con la 'U' en 2016 y al año siguiente llegó a Alianza, donde permaneció hasta 2019. En 2024 regresó a Matute, donde ha permanecido hasta la actualidad.

: Debutó profesionalmente con la 'U' en 2016 y al año siguiente llegó a Alianza, donde permaneció hasta 2019. En 2024 regresó a Matute, donde ha permanecido hasta la actualidad. Bryan Reyna : Llegó a Alianza Lima en 2023 procedente de Cantolao y al año siguiente fichó por Belgrano de Córdoba. Desde este año forma parte de Universitario en calidad de préstamo y con opción de compra.

: Llegó a Alianza Lima en 2023 procedente de Cantolao y al año siguiente fichó por Belgrano de Córdoba. Desde este año forma parte de Universitario en calidad de préstamo y con opción de compra. Josué Estrada: Jugó en Universitario entre 2016 y 2017, para luego partir a Juan Aurich. Su llegada a Alianza se dio en julio del 2025, procedente de Cienciano.

Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura

De esta forma, tanto Universitario como Alianza Lima cuentan con tres jugadores en sus planteles que han jugado por ambos clubes y podrían sumar un nuevo clásico a sus carreras, en caso sean tomados en cuenta por los profesores Héctor Cúper y Pablo Guede.

Alianza Lima vs. Universitario: Fecha y hora confirmada para el clásico

Recordemos que Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a verse las caras el próximo sábado 12 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. Micke Palomino será el árbitro encargado de impartir justicia en esta nueva edición del clásico.