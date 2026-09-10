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Alianza Lima presentó la camiseta morada que lucirá en octubre: precio y dónde comprar

Alianza Lima lanza su camiseta morada 2026 para rendir homenaje al Señor de los Milagros durante octubre. Diseñada por Nike, ya está disponible para los hinchas.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima ya tiene su camiseta morada que lucirá en octubre
Alianza Lima ya tiene su camiseta morada que lucirá en octubre | Foto: Nike
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Como ya es tradición cada vez que se acerca el mes de octubre, Alianza Lima y Nike pusieron a la venta la camiseta morada que servirá para rendir homenaje al Señor de los Milagros. El diseño estuvo a cargo de la empresa transanacional de origen estadounidense y ya está disponible para que los hinchas puedan comprar la nueva piel del elenco victoriano.

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El modelo destaca por sus dos tonalidades moradas (más claras en el cuello y hombros) y algunos detalles de color rosado. En las primeras imágenes aparecieron Fernando Gaibor, Luis Advíncula y Aldana Rodríguez, promesa del equipo femenino.

Camiseta morada Alianza Lima

Camiseta morada de Alianza Lima

Cabe señalar que esta 'mica' se estrenará después del receso por fecha FIFA, cuando Alianza Lima visite a Cusco FC en duelo por la fecha 11 del Clausura, el domingo 11 de octubre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Cuánto cuesta la camiseta morada de Alianza Lima 2026?

El precio de la camiseta sin auspiciadores es S/269 y hay modelo tanto para damas como varones, además para niños cuesta S/ 199. Se espera que luego se ponga a la venta la ‘piel’ con sponsors.

Video: Club Alianza Lima.

¿Dónde comprar la camiseta morada de Alianza Lima 2026?

De momento, se puede comprar la camiseta a través de la tienda virtual de Nike Perú, además, también está disponible en la web de Marathon. Todavía no se tiene información sobre la venta en tiendas físicas.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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