- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Palestino
- Cienciano vs Chankas
- Argentina vs Bolivia
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla Clausura
- Liga 2
0
¡Golazo! Luis Ramos pone el 1-1 para Alianza Lima ante Palestino tras soberbio remate de cabeza
¡De palomita! Luis Ramos se hace presente en el marcador y, tras una buena jugada, pone el 1-1 para Alianza Lima ante Palestino.
Gol de Luis Ramos pone el 1-1 para Alianza Lima ante Palestino. Foto: L1 Max
COMPARTIRSiguenos en Google News
Prefiero a Libero en Google
Gran pase de D’Alessandro Montenegro que dejó mano a mano a Luis Ramos con el portero, quien, con gran habilidad, terminó anotando el 1-1 y puso el grito de gol en Matute.