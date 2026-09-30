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EN VIVO
Alianza Lima vs Palestino desde Matute

¡Golazo! Luis Ramos pone el 1-1 para Alianza Lima ante Palestino tras soberbio remate de cabeza

¡De palomita! Luis Ramos se hace presente en el marcador y, tras una buena jugada, pone el 1-1 para Alianza Lima ante Palestino.

Antonio Vidal
Gol de Luis Ramos pone el 1-1 para Alianza Lima ante Palestino. Foto: L1 Max
Gol de Luis Ramos pone el 1-1 para Alianza Lima ante Palestino. Foto: L1 Max
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Gran pase de D’Alessandro Montenegro que dejó mano a mano a Luis Ramos con el portero, quien, con gran habilidad, terminó anotando el 1-1 y puso el grito de gol en Matute.

Alianza Lima vs. Palestino juegan EN VIVO HOY por un partido amistoso internacional desde Matute.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Palestino EN VIVO HOY: transmisión del partido amistoso

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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