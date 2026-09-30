ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Corte Suprema LEVANTA RESTRICCIONES a deportaciones hacia terceros países

La Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó temporalmente al gobierno de Donald Trump a continuar con las deportaciones a terceros países, mientras el máximo tribunal analiza el fondo del caso. La decisión afecta a inmigrantes en Estados Unidos que podrían ser enviados a naciones distintas de sus países de origen y marca un nuevo capítulo en la política migratoria de la administración Trump.

Corte Suprema permite deportaciones a terceros países mientras analiza el caso

La Corte Suprema de Estados Unidos dio curso a una solicitud de emergencia presentada por la administración de Donald Trump y suspendió temporalmente una resolución de un tribunal inferior que imponía restricciones a las deportaciones hacia terceros países. La medida establecía que los inmigrantes indocumentados sujetos a expulsión debían ser informados con anticipación sobre el país al que serían trasladados, a fin de que pudieran advertir sobre posibles riesgos de persecución, tortura u otras amenazas para su seguridad.

Los tres magistrados de tendencia liberal votaron en contra de la solicitud del Gobierno, según AFP. El máximo tribunal tiene previsto examinar el fondo del caso en diciembre.

El procurador general de Estados Unidos ante la Corte Suprema, John Sauer, defendió la medida y sostuvo que las expulsiones rápidas hacia terceros países constituyen una herramienta necesaria para retirar del territorio estadounidense a determinados extranjeros, incluidos algunos acusados o condenados por delitos graves.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha impulsado una política orientada a acelerar las deportaciones. En este contexto, organismos migratorios como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desempeñan un papel central en los procesos de detención y expulsión de personas consideradas deportables.

Deportaciones de inmigrantes indocumentados generan cuestionamientos

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos se produce mientras el Gobierno estadounidense amplía sus acuerdos con países dispuestos a recibir a deportados que no necesariamente tienen vínculos con esas naciones.

Una investigación de AFP reveló que Estados Unidos ha ofrecido acuerdos millonarios a terceros países, especialmente en África, para que acepten a personas deportadas. La presión también habría incluido posibles restricciones de visado para los países que no colaboren con estas medidas.

Investigaciones citadas por AFP documentaron casos de personas deportadas que, tras ser trasladadas fuera de Estados Unidos, fueron detenidas, sufrieron abusos por parte de las autoridades locales o fueron expulsadas nuevamente hacia sus países de origen.

Según una investigación reciente, Estados Unidos habría deportado a más de 25.000 personas en el marco de acuerdos con 35 países. Alrededor de 20.000 fueron enviadas a México, mientras que otras personas deportadas fueron trasladadas a países de América Latina, África y el Pacífico. Asimismo, se habrían destinado cientos de millones de dólares para facilitar estos procesos.

La controversia se centra en las garantías que deben recibir los inmigrantes antes de ser enviados a un tercer país, especialmente cuando existe el riesgo de que puedan enfrentar persecución o tortura.

Tras la decisión judicial, legisladores demócratas reclamaron mayores garantías de debido proceso. La congresista Lois Frankel sostuvo en X que nadie debería ser enviado a un tercer país sin tener la oportunidad de expresar sus temores legítimos por su seguridad.

Por ahora, la decisión de emergencia permite que continúen las deportaciones a terceros países, mientras la Corte Suprema prepara el análisis de fondo previsto para diciembre. El caso podría definir hasta dónde puede llegar el Gobierno en el uso de esta modalidad de deportación y qué protecciones deberán recibir los inmigrantes antes de ser expulsados.