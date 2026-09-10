Henry Quinteros destacó a futbolista de Universitario de cara al clásico con Alianza Lima: "Ha crecido"

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 9 del Torneo Clausura, cuando se enfrenten este fin de semana en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Al respecto, Henry Quinteros, exfutbolista y gran referente del cuadro blanquiazul, brindó su análisis sobre este magno evento y no dudó en destacar el buen momento de un jugador crema: estamos hablando de César Inga.

Henry Quinteros elogió a César Inga en la previa del Alianza Lima vs Universitario

Durante la última emisión del programa 'Desmarcados', el popular 'Pato' no dudó en llenar de elogios al futbolista de 24 años, quien se ha convertido en el dueño de la banda izquierda en el esquema de Héctor Cúper. En ese sentido, Quinteros señaló que su buen presente podría ser determinante para el compromiso de este fin de semana entre los 'compadres'.

"Lo que está haciendo (César) Inga en este Clausura me gusta mucho. Está siendo muy importante y por momentos determinante en algunos partidos. Para mí, creo que Inga ha crecido en este Clausura. (Inga) puede llegar al fondo y no sabes qué te hace, está tomando decisiones muy buenas. La toma de decisiones de Inga llegando hasta el fondo son muy buenas", manifestó Quinteros, quien además reconoció el buen trabajo que viene realizando Andy Polo por el sector derecho.

César Inga fue una de las figuras de Universitario en el empate con Comerciantes Unidos.

De esta forma, Henry Quinteros destacó el poderío de Universitario en las bandas, con el aporte de César Inga y Andy Polo, dejando entrever que Alianza Lima podría tener problemas de no tomar medidas preventivas para frenar la proyección de ambos carrileros.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura 2026?

Recordemos que Alianza Lima y Universitario de Deportes se batirán a duelo este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión en EN VIVO estará a cargo de L1 MAX. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este nuevo clásico.