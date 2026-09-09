Confirman que exfigura de Alianza Lima jugará en el clásico rival para la próxima temporada

En los últimos años, Alianza Lima se ha consolidado como el mejor equipo de la Liga Peruana de Vóley, torneo donde es el vigente tricampeón y en la siguiente temporada irá por el tetra. En estas últimas temporadas son varias las jugadoras que han destacado y se han ganado un lugar en el corazón del hincha blanquiazul. Por ejemplo, Marina Scherer, quien hizo historia en La Victoria antes de irse a Europa.

La brasileña estuvo en el CV JAV Olímpico de Gran Canaria la anterior temporada y ahora está de regreso en el Perú, pero no para jugar en el club victoriano. El próximo club de la armadora será Regatas Lima, que acaba de anunciar el fichaje a través de sus canales oficiales.

“Nueva camiseta, nuevos retos y toda la actitud para dejarlo todo en la cancha. ¡Bienvenida a Regatas, Marina! Que sea el inicio de una gran aventura”, escribió el elenco chorrillano para oficializar la incorporación de la voleibolista de 32 años.

Marina Scherer es nuevo refuerzo de Regatas Lima

Recordemos que Regatas y Alianza Lima se han convertido en rivales a nivel deportivo porque han protagonizado muchas finales de campeonato en los últimos años e incluso, este enfrentamiento se ha denominado el clásico moderno del vóley peruano.

Marina Scherer fue bicampeona con el cuadro íntimo en los años 2024 y 2025, para luego enrumbar al viejo continente. En su reemplazo, llegó la colombiana María Alejandra Marín, quien tiene contrato por toda la próxima temporada.