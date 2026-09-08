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Alianza Lima anunció la Noche Blanquiazul Vóley 2026 y enfrentará a 3 clubes internacionales
¡Se viene la presentación de las tricampeonas! Alianza Lima anunció que el evento durará tres días y enfrentará a grandes clubes internacionales.
Alianza Lima hizo oficial el evento que muchos hinchas aliancistas estaban esperando: la Noche Blanquiazul del plantel de vóley para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
PUEDES VER: Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026: partidos y horarios confirmados
A través de sus redes sociales, el tricampeón nacional anunció que este evento regresará en una nueva edición pero que, a diferencia de otros años, esta vez durará tres días y contará con la presencia de tres potencias internacionales.
Boca Juniors (Argentina), CAV Esquimo (España) y EC Pinheiros (Brasil) dirán presente en la presentación de las íntimas. De acuerdo a la información del cuadro blanquiazul, estos partidos se jugarán el 25, 26 y 27 de septiembre en el Polideportivo de Villa El Salvador.
Banner oficial de la Noche Blanquiazul.
De momento, no hay información acerca de la venta de entradas ni tampoco el canal que transmitirá todos estos encuentros. Pero en los próximos días podría haber novedades.
Esta es la segunda noticia positiva que reciben todos los blanquiazules, pues temprano se confirmó la presencia del cuadro íntimo en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 de Río de Janeiro en diciembre.
Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones
A continuación podrás saber cómo marcha el plantel de Alianza Lima de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Además también podrás revisar las salidas.
Cuerpo técnico
- Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matías (Preparador físico).
Colocadora
- Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).
Opuesta
- Taylor Fricano (Fichaje).
Receptora
- Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).
Bloqueadora
- Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).
Líbero
- Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).
¡Vamos al Circo!
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