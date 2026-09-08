0
ANTESALA
Boca Juniors vs Sao Paulo

Alianza Lima anunció la Noche Blanquiazul Vóley 2026 y enfrentará a 3 clubes internacionales

¡Se viene la presentación de las tricampeonas! Alianza Lima anunció que el evento durará tres días y enfrentará a grandes clubes internacionales.

Gary Huaman
Alianza Lima realizará una nueva presentación para la temporada 2026-27.
Alianza Lima realizará una nueva presentación para la temporada 2026-27. | Foto: Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima hizo oficial el evento que muchos hinchas aliancistas estaban esperando: la Noche Blanquiazul del plantel de vóley para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Alianza Lima participará por segunda vez en su historia del Mundial de Clubes.

PUEDES VER: Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026: partidos y horarios confirmados

A través de sus redes sociales, el tricampeón nacional anunció que este evento regresará en una nueva edición pero que, a diferencia de otros años, esta vez durará tres días y contará con la presencia de tres potencias internacionales.

Boca Juniors (Argentina), CAV Esquimo (España) y EC Pinheiros (Brasil) dirán presente en la presentación de las íntimas. De acuerdo a la información del cuadro blanquiazul, estos partidos se jugarán el 25, 26 y 27 de septiembre en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Alianza Lima

Banner oficial de la Noche Blanquiazul.

De momento, no hay información acerca de la venta de entradas ni tampoco el canal que transmitirá todos estos encuentros. Pero en los próximos días podría haber novedades.

Esta es la segunda noticia positiva que reciben todos los blanquiazules, pues temprano se confirmó la presencia del cuadro íntimo en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 de Río de Janeiro en diciembre.

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

A continuación podrás saber cómo marcha el plantel de Alianza Lima de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Además también podrás revisar las salidas.

Cuerpo técnico

  • Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matías (Preparador físico).

Colocadora

  • Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

  • Taylor Fricano (Fichaje).

Receptora

  • Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

  • Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

  • Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Perú no pudo ante Argentina: perdió 3-1 por el Campeonato Sudamericano de Vóley

  2. Perú en el Sudamericano de Vóley 2026: fixture, convocadas y canal confirmado para ver a la Bicolor

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más Deportes

Estados Unidos

Fútbol Peruano