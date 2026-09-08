Alianza Lima anunció la Noche Blanquiazul Vóley 2026 y enfrentará a 3 clubes internacionales

Alianza Lima hizo oficial el evento que muchos hinchas aliancistas estaban esperando: la Noche Blanquiazul del plantel de vóley para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

A través de sus redes sociales, el tricampeón nacional anunció que este evento regresará en una nueva edición pero que, a diferencia de otros años, esta vez durará tres días y contará con la presencia de tres potencias internacionales.

Boca Juniors (Argentina), CAV Esquimo (España) y EC Pinheiros (Brasil) dirán presente en la presentación de las íntimas. De acuerdo a la información del cuadro blanquiazul, estos partidos se jugarán el 25, 26 y 27 de septiembre en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Banner oficial de la Noche Blanquiazul.

De momento, no hay información acerca de la venta de entradas ni tampoco el canal que transmitirá todos estos encuentros. Pero en los próximos días podría haber novedades.

Esta es la segunda noticia positiva que reciben todos los blanquiazules, pues temprano se confirmó la presencia del cuadro íntimo en el Mundial de Clubes de Vóley 2026 de Río de Janeiro en diciembre.

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

A continuación podrás saber cómo marcha el plantel de Alianza Lima de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Además también podrás revisar las salidas.

Cuerpo técnico

Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matías (Preparador físico).

Colocadora

Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

Taylor Fricano (Fichaje).

Receptora

Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

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