Plantel de Alianza Lima para buscar el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Tras las salidas de Facundo Morando, Maëva Orle y Yanlis Feliz, Alianza Lima realizó grandes fichajes para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley.
Cada vez falta menos para que arranque la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y Alianza Lima ya tiene prácticamente definido su plantel con el objetivo de buscar el tetracampeonato. De cara a esta nueva temporada, las íntimas sufrieron bajas muy importantes como las del entrenador Facundo Morando, la francesa Maëva Orlé y la dominicana Yanlis Feliz, quien fue presentada por la San Martín, entre otras.
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En su lugar, la 'Reina Madre' Cenaida Uribe realizó grandes fichajes. Primero, contrataron a Alejandro Schneider como su nuevo estratega, llegó la armadora Cristina Cuba, la opuesta Taylor Fricano y las centrales Flavia Montes y Allison Holland.
Además, en los próximos días, el cuadro íntimo anunciará cuándo será la Noche Blanquiazul de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tal como lo hizo saber en sus redes sociales: "El escenario está listo. Ya hablaron mucho, ahora les toca mirar".
Alianza Lima pronto anunciará su Noche Blanquiazul.
Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones
A continuación podrás saber cómo marcha el plantel de Alianza Lima de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Además, también podrás revisar las salidas.
Cuerpo técnico
- Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matías (Preparador físico).
Colocadora
- Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).
Opuesta
- Taylor Fricano (Fichaje).
Receptora
- Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).
Bloqueadora
- Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).
Líbero
- Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).
Salidas
- Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maëva Orlé, Yanlis Feliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT).
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