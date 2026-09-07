Plantel de Alianza Lima para buscar el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cada vez falta menos para que arranque la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y Alianza Lima ya tiene prácticamente definido su plantel con el objetivo de buscar el tetracampeonato. De cara a esta nueva temporada, las íntimas sufrieron bajas muy importantes como las del entrenador Facundo Morando, la francesa Maëva Orlé y la dominicana Yanlis Feliz, quien fue presentada por la San Martín, entre otras.

En su lugar, la 'Reina Madre' Cenaida Uribe realizó grandes fichajes. Primero, contrataron a Alejandro Schneider como su nuevo estratega, llegó la armadora Cristina Cuba, la opuesta Taylor Fricano y las centrales Flavia Montes y Allison Holland.

Además, en los próximos días, el cuadro íntimo anunciará cuándo será la Noche Blanquiazul de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tal como lo hizo saber en sus redes sociales: "El escenario está listo. Ya hablaron mucho, ahora les toca mirar".

Alianza Lima pronto anunciará su Noche Blanquiazul.

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

A continuación podrás saber cómo marcha el plantel de Alianza Lima de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Además, también podrás revisar las salidas.

Cuerpo técnico

Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matías (Preparador físico).

Colocadora

Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

Taylor Fricano (Fichaje).

Receptora

Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).

Salidas