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Plantel de Alianza Lima para buscar el tetracampeonato en la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Tras las salidas de Facundo Morando, Maëva Orle y Yanlis Feliz, Alianza Lima realizó grandes fichajes para la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Alianza Lima se prepara para el inicio de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima se prepara para el inicio de la Liga Peruana de Vóley. | Foto: Alianza Lima
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Cada vez falta menos para que arranque la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y Alianza Lima ya tiene prácticamente definido su plantel con el objetivo de buscar el tetracampeonato. De cara a esta nueva temporada, las íntimas sufrieron bajas muy importantes como las del entrenador Facundo Morando, la francesa Maëva Orlé y la dominicana Yanlis Feliz, quien fue presentada por la San Martín, entre otras.

La selección peruana participará en el Campeonato Sudamericano de Vóley.

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En su lugar, la 'Reina Madre' Cenaida Uribe realizó grandes fichajes. Primero, contrataron a Alejandro Schneider como su nuevo estratega, llegó la armadora Cristina Cuba, la opuesta Taylor Fricano y las centrales Flavia Montes y Allison Holland.

Además, en los próximos días, el cuadro íntimo anunciará cuándo será la Noche Blanquiazul de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tal como lo hizo saber en sus redes sociales: "El escenario está listo. Ya hablaron mucho, ahora les toca mirar".

Alianza Lima

Alianza Lima pronto anunciará su Noche Blanquiazul.

Plantel de Alianza Lima Vóley: altas, salidas y renovaciones

A continuación podrás saber cómo marcha el plantel de Alianza Lima de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Además, también podrás revisar las salidas.

Cuerpo técnico

  • Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matías (Preparador físico).

Colocadora

  • Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

  • Taylor Fricano (Fichaje).

Receptora

  • Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

  • Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero

  • Esmeralda Sánchez (Renovación) y Zahira Quiñe (Renovación).

Salidas

  • Elina Rodríguez, Meegan Hart, Maëva Orlé, Yanlis Feliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT).
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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