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San Martín rompe el mercado y presenta a ex Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley: "¡Bienvenida!"

¡Tremendo fichaje! San Martín anunció entre bombos y platillos la llegada de Yanlis Feliz, dominicana que fue figura en Alianza Lima la temporada pasada.

Gary Huaman
Yanlis Feliz es nueva jugadora santa tras su paso por Alianza Lima.
Yanlis Feliz es nueva jugadora santa tras su paso por Alianza Lima. | Foto: instagram/usmpvoley
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La Universidad San Martín quiere volver a reinar en la Liga Peruana de Vóley, por lo que han empezado a contratar a grandes figuras para la temporada 2026-27. Uno de estos fichajes es el de Yanlis Feliz, dominicana que logró el tricampeonato con Alianza Lima.

La selección peruana participará en el Campeonato Sudamericano de Vóley.

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"¡Bienvenida a tu nueva casa, Yanlis! La internacional voleibolista dominicana 🇩🇴 es nueva jugadora USMP para afrontar la liga nacional superior", escribió la cuenta oficial de las santas en sus redes sociales.

Yanlis Feliz

Yanlis Feliz es nueva jugadora santa.

Recordemos que, tras conseguir el título de la Liga Peruana de Vóley, la voleibolista dominicana reveló que había recibido una mejor propuesta para seguir su carrera en el país. Si bien en su momento no se refirió a la San Martín como su nuevo equipo, ya se rumoreaba que las santas iba a por ella como se confirmó ahora.

No, no, no. Yo tengo una pregunta. Si ustedes están en un trabajo y aparece un trabajo que quizás no es más monetario, si no es de más oportunidades... O sea, ¿ustedes van a dejar perder ese trabajo por ser conformes en donde están? Es mi pregunta. Pregunto”, señaló en su momento cuando hizo una transmisión por TikTok.

A continuación, podrás revisar cómo marcha el plantel de la Universidad San Martín para esta temporada.

Plantel de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

  • Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustín Mirande (Fisioterapeuta) y Julián Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

  • Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

  • Kari Zumach (Fichaje), Emily Zinger (Fichaje) y Yanlis Feliz (Fichaje).

Receptora

  • Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Ángela Gago (Renovación) y Antonella Tello (Renovación).

Bloqueadora

  • Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje) y Meegan Hart (Fichaje).

Líbero

  • Pamela Cuya Toro (Renovación), Nicolle Ayala (Renovación) y Cesia Mariño (Renovación).

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT) y Paola Villegas.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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