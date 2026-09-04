Voleibolista argentina se rindió ante la Liga Peruana de Vóley: "Te lanza a la fama"

La armadora argentina Greta Martinelli destacó el potencial de la Liga Peruana de Vóley como plataforma para jugadoras extranjeras. Con su regreso al torneo, la voleibolista resaltó la competitividad y las oportunidades que ofrece el certamen.

En una reciente entrevista, Martinelli compartió su experiencia y visión sobre el nivel del vóley en Perú. La jugadora, que se unió a Rebaza Acosta tras su paso por República Checa, considera que la liga no solo es un espacio de competencia, sino también un trampolín hacia la fama para quienes buscan destacar en el deporte.

La Liga Peruana de Vóley ha ganado notoriedad en los últimos años, atrayendo a talentos internacionales que buscan un lugar en el ámbito profesional. Con el inicio de la nueva temporada a la vista, los clubes se preparan para reforzar sus plantillas y competir en un torneo que promete ser emocionante.

La competitividad de la Liga Peruana

En su diálogo con el programa 'Saque y Punto', Martinelli expresó que la competitividad de la liga es un factor clave para su éxito. "La liga peruana es muy vista, así que eso ayuda a cualquier jugadora que llegue. Más aún si no eres una jugadora tan conocida… Te lanza a la fama, por así decirlo", afirmó la armadora. Este reconocimiento mediático, según ella, es fundamental para las jugadoras que buscan avanzar en sus carreras.

La argentina también comentó que, aunque existen equipos con mayor nivel, la posibilidad de que cualquier equipo derrote a otro en un partido es real. "Es competitiva porque, si bien ya sabemos que hay equipos mucho más aguerridos y potentes por sus extranjeras y sus jugadoras locales, siento que el último le puede ganar al primero", explicó. Esta dinámica hace que cada encuentro sea crucial y que las jugadoras deban estar siempre preparadas.

¿Cuándo empezará la Liga Peruana de Vóley?

La Liga Peruana de Vóley se prepara para su nueva temporada, que se espera que inicie entre el 17 y el 18 de octubre. Aunque inicialmente estaba proyectada para el 5 de octubre, se ha anunciado un retraso en el inicio del certamen. La Federación Peruana de Vóley (FPV) está a la espera de publicar las bases y confirmar la fecha exacta.