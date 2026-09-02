Canal de la Liga Peruana de Vóley tomará una fuerte decisión para la temporada 2026-27

Grandes noticias para el voleibol nacional. A semanas del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, el delegado de Olva Latino reveló algunos cambios que realizará Latina con respecto a los partidos de esta temporada tras los buenos resultados que obtuvieron con el curso anterior en el que Alianza Lima se coronó tricampeón.

César Pichotti, delegado del cuadro mencionado, informó en el programa 'Quinto Set' que la Federación Peruana de Vóley (FPV) les alcanzó los resultados del canal nacional sobre la temporada anterior: “El voleibol comandaba el rating los sábados y domingos. Y en la final voló: más de un millón de espectadores en televisión abierta. En redes sociales, ni te digo”.

Luego, añadió el importante cambio que tendrá la Liga Peruana de Vóley 2026-27, que todos los partidos, sin excepción, se verán en televisión abierta.

“Latina va a transmitir todos los partidos. Antes, hasta la temporada pasada, el primer partido se transmitía, pero en su aplicativo y web. Y bueno, en web también lo sacaba la federación. Ahora, este año, la televisión va a estar con todos los partidos por señal abierta”, añadió el delegado.

En ediciones pasadas, la Liga Peruana de Vóley ofrecía la transmisión de partidos a través de señal abierta, limitándose a la emisión de los dos encuentros principales de cada jornada, tanto los sábados como los domingos. En un cambio significativo, la televisora ahora transmitirá los tres partidos programados.

Este nuevo enfoque no significa que los encuentros dejarán de estar disponibles en la web o en la aplicación de Latina. Por el contrario, el canal ampliará las opciones para que los aficionados puedan disfrutar del voleibol, al mismo tiempo que brinda a los clubes una mayor visibilidad.