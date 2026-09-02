¡Oficial! Lista de convocadas de la selección peruana para el Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana de vóley se encuentra lista para competir en el Campeonato Sudamericano 2026, tras anunciar su lista definitiva de convocadas. Entre las destacadas se encuentran la capitana Kiara Montes, Aixa Vigil y Brenda Lobatón. El equipo, bajo la dirección de Antonio Rizola, viajará en los próximos días a Brasil con el objetivo de obtener uno de los tres cupos disponibles para el Mundial de 2027. La expectativa es alta, ya que el torneo representa una oportunidad crucial para el desarrollo del vóley nacional.

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)

Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis) Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)

Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario) Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)

Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario) Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).

Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano). Líberos: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).

Lista de convocadas de Rizola. Foto: FPV

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

Fecha 1: Perú vs. Argentina | 8 de septiembre (3.00 p. m.)

Perú vs. Argentina | 8 de septiembre (3.00 p. m.) Fecha 2: Perú vs. Brasil | 9 de septiembre (6.00 p. m.)

Perú vs. Brasil | 9 de septiembre (6.00 p. m.) Fecha 3: Perú vs. Venezuela | 10 de septiembre (3.00 p. m.)

Perú vs. Venezuela | 10 de septiembre (3.00 p. m.) Fecha 4: Perú vs. Colombia | 12 de septiembre (2.30 p. m.)

Perú vs. Colombia | 12 de septiembre (2.30 p. m.) Fecha 5: Perú vs. Chile | 13 de septiembre (1.00 p. m.)

¿Dónde ver los partidos de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026?

La señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD) será la encargada de transmitir los partidos de la selección peruana durante el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Además, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) ofrecerá la posibilidad de seguir los encuentros del torneo a través de su canal de YouTube.