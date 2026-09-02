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¡Oficial! Lista de convocadas de la selección peruana para el Sudamericano de Vóley 2026

¡Ya tenemos a nuestras representantes! Antonio Rizola dio la lista de las voleibolistas que participarán en el Sudamericano de Vóley 2026.

Gary Huaman
Antonio Rizola anunció la lista de convocadas de Perú para el Sudamericano.
Antonio Rizola anunció la lista de convocadas de Perú para el Sudamericano. | Foto: composición FPV
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La selección peruana de vóley se encuentra lista para competir en el Campeonato Sudamericano 2026, tras anunciar su lista definitiva de convocadas. Entre las destacadas se encuentran la capitana Kiara Montes, Aixa Vigil y Brenda Lobatón. El equipo, bajo la dirección de Antonio Rizola, viajará en los próximos días a Brasil con el objetivo de obtener uno de los tres cupos disponibles para el Mundial de 2027. La expectativa es alta, ya que el torneo representa una oportunidad crucial para el desarrollo del vóley nacional.

Revisa cómo se mueve el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27-

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Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

  • Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)
  • Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)
  • Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)
  • Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).
  • Líberos: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).
Lista de convocadas de Rizola. Foto: FPV

Lista de convocadas de Rizola. Foto: FPV

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

  • Fecha 1: Perú vs. Argentina | 8 de septiembre (3.00 p. m.)
  • Fecha 2: Perú vs. Brasil | 9 de septiembre (6.00 p. m.)
  • Fecha 3: Perú vs. Venezuela | 10 de septiembre (3.00 p. m.)
  • Fecha 4: Perú vs. Colombia | 12 de septiembre (2.30 p. m.)
  • Fecha 5: Perú vs. Chile | 13 de septiembre (1.00 p. m.)

¿Dónde ver los partidos de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026?

La señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD) será la encargada de transmitir los partidos de la selección peruana durante el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Además, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) ofrecerá la posibilidad de seguir los encuentros del torneo a través de su canal de YouTube.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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