La selección peruana acaba de recibir una mala noticia de cara al Sudamericano de Vóley que se desarrollará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro. Diana de la Peña, central de la Bicolor y figura de Alianza Lima, no viajará por una lesión que sufrió en el quinto metatarsiano del pie izquierdo durante uno de los entrenamientos.

De acuerdo a la información que brindó la Federación Peruana de Vóley (FPV), la voleibolista estará fuera de las canchas alrededor de tres semanas y quedó desafectada para disputar el Sudamericano. Tras esto, Diana de la Peña podría llegar con lo justo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 a menos que su lesión sea mucho peor.

Comunicado de la FPV sobre Diana de la Peña

“La Federación Peruana de Vóleibol informa a la opinión pública que la deportista Diana de la Peña sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, durante su proceso de entrenamiento del equipo nacional con miras al Sudamericano de Rio de Janeiro.

En ese contexto, el periodo de recuperación de dicha deportista tiene una duración de tres semanas, según nuestra área médica, por lo que, lamentablemente, no podrá ser parte de la delegación al mencionado evento.

La Federación Peruana de Vóleibol ha dispuesto todo el apoyo multidisciplinario para su satisfactoria recuperación considerando que la integridad física de la deportista es nuestra prioridad”, se puede leer en el comunicado de la FPV.

Diana de la Peña no disputará el Sudamericano de Vóley.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

El torneo continental se jugará bajo el formato de todos contra todos, donde Perú buscará adueñarse de uno de los tres cupos al Mundial 2027 y pelear por la plaza directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: