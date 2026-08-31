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Selección peruana de vóley sufrió dura baja para el Sudamericano y pierde a figura de Alianza Lima: "Quinto metatarsiano"

Malas noticias para la Bicolor de cara a su participación en el Sudamericano de Vóley, pues acaba de perder a su central y figura de Alianza Lima.

Gary Huaman
Diana de la Peña no podrá disputar el Sudamericano de Vóley.
Diana de la Peña no podrá disputar el Sudamericano de Vóley. | Foto: composición Líbero
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La selección peruana acaba de recibir una mala noticia de cara al Sudamericano de Vóley que se desarrollará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro. Diana de la Peña, central de la Bicolor y figura de Alianza Lima, no viajará por una lesión que sufrió en el quinto metatarsiano del pie izquierdo durante uno de los entrenamientos.

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De acuerdo a la información que brindó la Federación Peruana de Vóley (FPV), la voleibolista estará fuera de las canchas alrededor de tres semanas y quedó desafectada para disputar el Sudamericano. Tras esto, Diana de la Peña podría llegar con lo justo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 a menos que su lesión sea mucho peor.

Comunicado de la FPV sobre Diana de la Peña

La Federación Peruana de Vóleibol informa a la opinión pública que la deportista Diana de la Peña sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, durante su proceso de entrenamiento del equipo nacional con miras al Sudamericano de Rio de Janeiro.

En ese contexto, el periodo de recuperación de dicha deportista tiene una duración de tres semanas, según nuestra área médica, por lo que, lamentablemente, no podrá ser parte de la delegación al mencionado evento.

La Federación Peruana de Vóleibol ha dispuesto todo el apoyo multidisciplinario para su satisfactoria recuperación considerando que la integridad física de la deportista es nuestra prioridad”, se puede leer en el comunicado de la FPV.

Sudamericano de Vóley

Diana de la Peña no disputará el Sudamericano de Vóley.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

El torneo continental se jugará bajo el formato de todos contra todos, donde Perú buscará adueñarse de uno de los tres cupos al Mundial 2027 y pelear por la plaza directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028:

  • Fecha 1: Perú vs. Argentina | 8 de septiembre (3.00 p. m.)
  • Fecha 2: Perú vs. Brasil | 9 de septiembre (6.00 p. m.)
  • Fecha 3: Perú vs. Venezuela | 10 de septiembre (3.00 p. m.)
  • Fecha 4: Perú vs. Colombia | 12 de septiembre (2.30 p. m.)
  • Fecha 5: Perú vs. Chile | 13 de septiembre (1.00 p. m.)
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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