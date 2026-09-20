Presentaciones de los clubes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fechas, rivales y canales de TV

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 está a punto de empezar y los clubes están listos para afrontar una nueva temporada. En ese sentido, varios de esos equipos han anunciado sus presentaciones como Alianza Lima, San Martín, Universitario, Regatas Lima y más. A continuación, podrás revisar la fecha, rivales y transmisión de estos eventos.

Presentación de Alianza Lima

La ‘Noche Blanquiazul’ se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de septiembre en el Polideportivo de Villa el Salvador y contará con la participación de los clubes Boca Juniors (Argentina), CAV Esquimo (España) y EC Pinheiros (Brasil).

La transmisión estará a cargo de América TV y América TV GO.

Presentación de Club Atenea Lima

La ‘Primera Parada Atenea Open’ está pactada para este 26 de septiembre en el Coliseo Camila Estrella (Lurigancho) y contará con la presencia del equipo de la Federación Peruana de Vóley. De momento, no se ha confirmado el canal de transmisión.

Presentación de Regatas Lima

La ‘Noche Regatas’ se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en el Coliseo Regatas Lima y contará con la participación de Alianza Lima.

La transmisión estará a cargo de Latina TV y Latina TV GO.

Presentación Círcolo Sportivo Italiano

La ‘Noche Cirsense’ se llevará a cabo el próximo 7 de octubre en el Coliseo Círcolo Sportivo Italiano, Pueblo Libre. De momento, no se ha revelado el rival ni canal de transmisión.

Presentación de Universitario de Deportes

La ‘Noche de las Pumas’ está pactada para el 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador y contará con la presencia de Sancor Seguros Volei Londrina (Brasil). De momento, no hay canal confirmado de transmisión.

Presentación de San Martín

La ‘Gala Santa’ se llevará a cabo el 10 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador y enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina).

La transmisión estará a cargo de Latina TV y Latina TV GO.