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Alianza Lima da el golpe y presenta a la olímpica Daniela Bulaich para la Liga Peruana de Vóley 2026-27
¡Fichaje bomba! Alianza Lima anunció a la olímpica con la selección de Argentina, Daniela Bulaich, como su nuevo refuerzo para la presente temporada.
Alianza Lima acaba de remecer el mercado. De cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27, las íntimas presentaron a la argentina Daniela Bulaich, quien llega procedente del Melendugno de Italia, además de ser figura con su selección albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Juegos Panamericanos Lima 2019 y Sudamericanos de Cochabamba 2018, entre otros torneos internacionales.
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Las actuales tricampeonas ya estaban palpitando el fichaje con el siguiente mensaje: "La pieza que nos faltaba", seguido de una imagen del brazo de la voleibolista con el tatuaje de los juegos olímpicos y minutos más tarde, anunciaron por todo lo alto esta incorporación: "Daniela Bulaich se suma a las Tricampeonas para afrontar los grandes desafíos que vienen. ¡Bienvenida a casa, Dani!".
Daniela Bulaich es nueva jugadora íntima.
¿Quién es la voleibolista Daniela Bulaich?
Daniela Bulaich Simian (nacida en Avellaneda, Argentina, el 5 de septiembre de 1997) es una destacada voleibolista profesional argentina que se desempeña en la posición de punta-receptora. Es internacional con la selección argentina femenina de voleibol, conocida como Las Panteras, con la que ha disputado torneos de máximo nivel como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Campeonato Mundial.
Trayectoria en clubes
- Argentina: Comenzó su formación y debutó en primera división con Boca Juniors. Posteriormente pasó a San Lorenzo de Almagro, donde se consolidó como una de las máximas figuras del medio local y logró el título de la Liga Argentina de Vóleibol Femenino en 2021, siendo elegida la Jugadora Más Valiosa (MVP).
- Europa (Italia): Dio el salto al voleibol europeo en 2021, jugando cinco temporadas en la Serie A2 italiana para clubes como Rizzotti Design Catania, Hermaea Olbia, Tecnoteam Albese Volley, CBF Balducci Hr Macerata y Narconon Volley Melendugno.
Logros en la selección argentina
- Juegos Olímpicos: Participante en Tokio 2020 (disputados en 2021).
- Juegos Panamericanos: Medalla de bronce en Lima 2019.
- Juegos Sudamericanos: Medalla de plata en Cochabamba 2018.
- Campeonato Sudamericano de Vóley: Medalla de bronce en 2021 (donde fue elegida como una de las mejores puntas del torneo).
- Prepanamericano 2022: Campeona y elegida mejor punta de la competición.
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