Dirigente de San Martín contundente sobre Aixa Vigil: "Todo está en manos de los abogados"

Cuando parecía que el tema de Aixa Vigil había llegado a su final tras su fichaje a Universitario de Deportes, la gerente deportiva del equipo de vóley de la Universidad San Martín de Porres (USMP), Yudy Balcázar, salió de manera contundente para decir que ese tema se encuentra en manos de los abogados.

En una reciente entrevista con el programa 'Bloqueo y punto', Balcázar empezó diciendo que en su equipo "solo tiene que estar la gente que quiere estar". Al ser consultada sobre en qué quedó el tema de Aixa Vigil, la directiva santa respondió de manera contundente.

"Eso todo está en manos de los abogados. Yo ya descarté todo. O sea, yo ya no tengo nada que ver ahí. Nosotros no estamos en contra de que se vaya a otro equipo. Si tienes que irte y te gusta y que quiere estar en otro equipo porque eres hincha, por lo que fuere, okey. De la mejor manera", expresó.

Tras esto, José Carlos Armendáriz recibió un par de mensajes de parte del papá de Aixa Vigil hacia Balcázar y lo narró en vivo frente a todos: "Ética. El karma le va a caer. Usted señora, demuestre que lo que dijo Aixa es mentira. Como el dicho que juegue, así nomas que sustente lo que gane. La ética y la palabra se respeta cuando ambas partes cumplen".

Ante esto, Yudy Balcázar aseguró que no le va a contestar nada: "Por encima de todo para mí está la verdad, siempre. No voy a contestar a ninguna pregunta porque no voy a faltarle el respeto a nadie. Ni tampoco decir si, polemizar si es verdad o mentira".

Aixa Vigil fue presentada como nueva jugadora puma. Foto: Universitario

Plantel de San Martín Vóley: altas, salidas y renovaciones

Cuerpo técnico

Pablo Martín Ambrosini (DT), Diego Recavarren (Asistente), Rodrigo Ezequiel Alvarez (Estadista), Agustín Mirande (Fisioterapeuta) y Julián Giraldez (Preparador físico).

Colocadora

Paola Rivera (Renovación) y Alisson Alarcón (Renovación).

Opuesta

Kari Zumach (Fichaje) y Emily Zinger (Fichaje).

Receptora

Fernanda Pinto (Renovación), Brenda Lobatón (Renovación), Angélica Aquino (Renovación), Ángela Gago (Renovación), Antonella Tello (Renovación) y Yanlis Feliz (Fichaje).

Bloqueadora

Ginna López (Renovación), María Fernanda López-Torres (Fichaje), Alexandra Machado (Fichaje), Meegan Hart (Fichaje).

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