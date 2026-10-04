La Tinka de HOY, domingo 4 de octubre: cuánto es el pozo millonario, a qué hora juega y resultados

La emoción aumenta entre los jugadores de La Tinka de HOY, domingo 4 de octubre de 2026, quienes esperan llevarse el pozo millonario acumulado de más de 30 millones de soles. Revisa en esta cobertura a qué hora se realiza el sorteo y los resultados de la jornada, además de los números ganadores del Sí o Sí y boliyapa.

La Tinka HOY, domingo 4 de octubre: resultados y números ganadores 21:06 ¿Hasta qué hora se juega La Tinka? Si quieres participar en La Tinka HOY, domingo 4 de octubre de 2026, recuerda que puedes realizar tus apuestas hasta las 9:50 p. m. Luego de ese horario, se cierran las jugadas correspondientes al sorteo. 21:04 Bienvenidos Sigue en vivo el sorteo de La Tinka HOY, domingo 4 de octubre, y revisa los números ganadores, el pozo millonario, Sí o Sí y la Boliyapa. Consulta los resultados del sorteo y verifica si hubo nuevos ganadores en esta jornada.

¿Cuál es el pozo millonario del sorteo La Tinka?

El Pozo Millonario de La Tinka para el sorteo de HOY, domingo 4 de octubre de 2026, asciende a S/31 008 564. Esta cifra quedó acumulada luego de que ningún jugador acertara las seis bolillas del sorteo del miércoles 30 de septiembre.