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La Tinka de HOY, domingo 4 de octubre: cuánto es el pozo millonario, a qué hora juega y resultados
La Tinka regresa HOY, domingo 4 de octubre con un emocionante sorteo y si va a participar de la lotería peruana, AQUÍ podrá ver los resultados oficiales.
La emoción aumenta entre los jugadores de La Tinka de HOY, domingo 4 de octubre de 2026, quienes esperan llevarse el pozo millonario acumulado de más de 30 millones de soles. Revisa en esta cobertura a qué hora se realiza el sorteo y los resultados de la jornada, además de los números ganadores del Sí o Sí y boliyapa.
PUEDES VER: La Tinka del miércoles 30 de septiembre: resultados y números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
La Tinka HOY, domingo 4 de octubre: resultados y números ganadores
¿Hasta qué hora se juega La Tinka?
Si quieres participar en La Tinka HOY, domingo 4 de octubre de 2026, recuerda que puedes realizar tus apuestas hasta las 9:50 p. m. Luego de ese horario, se cierran las jugadas correspondientes al sorteo.
Bienvenidos
Sigue en vivo el sorteo de La Tinka HOY, domingo 4 de octubre, y revisa los números ganadores, el pozo millonario, Sí o Sí y la Boliyapa. Consulta los resultados del sorteo y verifica si hubo nuevos ganadores en esta jornada.
¿Cuál es el pozo millonario del sorteo La Tinka?
El Pozo Millonario de La Tinka para el sorteo de HOY, domingo 4 de octubre de 2026, asciende a S/31 008 564. Esta cifra quedó acumulada luego de que ningún jugador acertara las seis bolillas del sorteo del miércoles 30 de septiembre.
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