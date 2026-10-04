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La Tinka de HOY, domingo 4 de octubre: cuánto es el pozo millonario, a qué hora juega y resultados

La Tinka regresa HOY, domingo 4 de octubre con un emocionante sorteo y si va a participar de la lotería peruana, AQUÍ podrá ver los resultados oficiales.

Angie De La Cruz
Conoce a qué hora se juega el sorteo La Tinka de hoy, domingo 4 de octubre y cuál es el pozo millonario.
Conoce a qué hora se juega el sorteo La Tinka de hoy, domingo 4 de octubre y cuál es el pozo millonario. | Composición: Líbero/Intralot
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La emoción aumenta entre los jugadores de La Tinka de HOY, domingo 4 de octubre de 2026, quienes esperan llevarse el pozo millonario acumulado de más de 30 millones de soles. Revisa en esta cobertura a qué hora se realiza el sorteo y los resultados de la jornada, además de los números ganadores del Sí o Sí y boliyapa.

Revisa los resultados de La Tinka del miércoles 30 de septiembre y los números ganadores.

PUEDES VER: La Tinka del miércoles 30 de septiembre: resultados y números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa

La Tinka HOY, domingo 4 de octubre: resultados y números ganadores

21:06
4/10/2026

¿Hasta qué hora se juega La Tinka?

Si quieres participar en La Tinka HOY, domingo 4 de octubre de 2026, recuerda que puedes realizar tus apuestas hasta las 9:50 p. m. Luego de ese horario, se cierran las jugadas correspondientes al sorteo.

21:04
4/10/2026

Bienvenidos

Sigue en vivo el sorteo de La Tinka HOY, domingo 4 de octubre, y revisa los números ganadores, el pozo millonario, Sí o Sí y la Boliyapa. Consulta los resultados del sorteo y verifica si hubo nuevos ganadores en esta jornada.

¿Cuál es el pozo millonario del sorteo La Tinka?

El Pozo Millonario de La Tinka para el sorteo de HOY, domingo 4 de octubre de 2026, asciende a S/31 008 564. Esta cifra quedó acumulada luego de que ningún jugador acertara las seis bolillas del sorteo del miércoles 30 de septiembre.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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