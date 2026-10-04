Capitán del Como de Italia sorprende al lucir camiseta de la selección peruana

La selección peruana viene preparándose para lo que será su enfrentamiento contra Colombia por un nuevo amistoso internacional, de la mano de Mano Menezes. Sin embargo, la Bicolor sub-20, bajo el mando de Thiago Kosloski, también viene trabajando con el objetivo de darles rodaje a jóvenes jugadores que prometen representar a la selección mayor. En este sentido, el capitán de Como 1907 sorprendió al lucir la camiseta de Perú: estamos hablando de Francesco Andrealli.

Francesco Andrealli, capitán del Como, sorprende al lucir camiseta de la selección peruana

Andrealli fue convocado por Kosloski para el amistoso que disputó la selección peruana sub-20 contra Ecuador. Aunque el resultado no fue positivo, pues perdió 3-2 en el compromiso realizado en Quito, el capitán del Como U20 fue una de las novedades del elenco blanquirrojo y fue titular en el encuentro.

Entre las novedades del equipo dirigido por el DT brasileño también se encuentran Rafael Guzmán, quien también estuvo presente desde el inicio, y Carlos Legario, Franco Giambavicchio y Matías Bordón, quienes hicieron su aparición en el segundo tiempo.

Francesco Andrealli fue titular en la derrota de Perú vs Ecuador. Foto: Peruanos En El Mundo

¿En qué posición juega Francesco Andrealli?

El jugador de nacionalidad peruana e italiana se desempeña actualmente como pivote defensivo en las divisiones menores del elenco italiano. Con 1.79 metros de estatura y apenas 19 años, el jugador promete ser una de las grandes novedades de cara al futuro de la Bicolor.

Francesco Andrealli es capitán del Como U20

Trayectoria de Francesco Andrealli