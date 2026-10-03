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Mr. Peet destacó rendimiento de jugador de la selección peruana: "Más que Valera y Ugarriza"

El periodista deportivo fue tajante al resaltar las cualidades de este jugador de la Bicolor por encima de Alex Valera y Adrián Ugarriza.

Antonio Vidal
Mr. Peet destacó rendimiento de jugador de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Madrugol
Mr. Peet destacó rendimiento de jugador de la selección peruana. Foto: composición Líbero/Madrugol
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Después de la caída de Perú por 2-0 frente a Canadá, Mr. Peet analizó el desempeño de la Bicolor y puso especial atención en el aporte de una de sus principales figuras. El comunicador no dudó en resaltar que, pese a su recorrido, ofrece un rendimiento superior al de futbolistas como Alex Valera y Adrián Ugarriza. Se trata de Gianluca Lapadula, quien también sumó minutos ante el combinado canadiense.

Mr. Peet criticó presencia de Diego Romero tras el Perú vs Canadá. Foto: composición Líbero/Madrugol

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Mr. Peet destacó rendimiento de Gianluca Lapadula

Para el periodista, el atacante mantiene una clara ventaja sobre los demás delanteros convocados por Mano Menezes. "Lapadula, que viene de la tercera división del fútbol italiano, para que tengan una idea, y que gracias a Universitario vuelve a la selección, es el nueve titular, pero de lejos en la selección, de lejos".

Además, comparó su actuación con la de Alex Valera y Adrián Ugarriza, dejando en evidencia su postura sobre quién debería ocupar el puesto de centrodelantero en la selección peruana. "Muestra más que Valera y que Ugarriza, pero de lejos", expresó.

Por último, Mr. Peet también trazó una diferencia entre Lapadula y Paolo Guerrero, aunque subrayó una cualidad que, a su juicio, resulta valiosa en el atacante. "Tiene un nivel que ni por asomo es parecido al de Paolo Guerrero, porque no se parece en nada, cero, ni se acerca. Sin embargo, tiene una característica: va al choque", afirmó.

Selección peruana

Gianluca Lapadula tuvo minutos ante Canadá

Perú vs Colombia: fecha, hora y canal

El siguiente compromiso de la selección peruana será ante Colombia este martes 6 de octubre. El duelo está fijado para las 6.45 p. m. (hora peruana) y podrá verse por América Televisión y América tvGO.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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