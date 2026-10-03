Mr. Peet criticó presencia de Diego Romero tras el Perú vs Canadá: "Muestra una apatía"

La selección peruana cayó derrotada por 2-0 ante Canadá y los cuestionamientos hacia algunos jugadores no se hicieron esperar. Mr. Peet no dudó en criticar el rendimiento de Diego Romero, pues el portero tuvo mucho que ver en el segundo gol del elenco canadiense. En este sentido, el periodista manifestó que se nota mucho la ausencia de Pedro Gallese en la portería de la Bicolor. ¿Qué dijo el periodista sobre el portero de Universitario?

Mr. Peet criticó presencia de Diego Romero

Para el narrador Diego Romero se mostró muy apático y dudó en cuestionar a quienes lo pedían dentro de los tres palos de la blanquirroja.

"La gente pedía a Romero, y Romero muestra una apatía, hermano. No sé cómo explicarlo… Se nota la falta de presencia en el arco peruano cuando no está Gallese", fueron las palabras del periodista durante la emisión del programa 'Madrugol'.

Mr. Peet criticó a Diego Romero

¿Cómo le fue a Diego Romero contra Canadá?

El portero, a pesar de que tuvo un par de buenas intervenciones, cometió un error de cálculo que lo dejó mal parado y terminó en el segundo gol de Jacob Shaffelburg para Canadá. Tras el compromiso, la aplicación Sofascore le otorgó una calificación de 6.3.

Próximo partido de Perú

El próximo partido de los dirigidos por Mano Menezes será ante Colombia este martes 6 de octubre y se podrá seguir desde las 6.45 p. m. Recuerda que Diario Líbero te llevará todas las incidencias de este choque.