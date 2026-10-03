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¿Quién es Jacob Shaffelburg, la figura de Canadá y verdugo de la selección peruana?
Jacob Shaffelburg marcó un tremendo doblete ante la selección peruana de Mano Menezes y le dio la victoria a Canadá en el último encuentro.
La selección peruana no pudo conseguir un resultado positivo ante Canadá y terminó cayendo 2-0 en un partido amistoso que dejó varios aspectos por analizar. La Bicolor tuvo dificultades para contener los ataques del combinado norteamericano, que aprovechó sus oportunidades para marcar diferencias en el marcador. Uno de los futbolistas que más destacó en el conjunto canadiense fue el delantero de los Ángeles FC. Hablamos de Jacob Shaffelburg, quien tuvo una participación determinante durante el encuentro marcando un gran doblete.
¿Quién es Jacob Shaffelburg, el verdugo de la selección peruana?
El jugador canadiense de 26 años ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Norteamérica y también ha tenido presencia con la selección de su país. Su velocidad, movilidad y capacidad para atacar los espacios son algunas de las características que lo han convertido en una alternativa habitual para el combinado canadiense.
El extremo izquierdo llegó la temporada pasada a los Ángeles FC procedente del Nashville. Sin embargo, en la presente temporada no ha podido marcar ningún gol con los Negro y Oro.
Jacob Shaffelburg juega en el equipo de Heung-min Son
Valor de Jacob Shaffelburg
Actualmente, Jacob Shaffelburg tiene un valor de mercado de 2,50 millones de euros, una cifra inferior a su máximo histórico, que alcanzó los 5 millones.
Trayectoria de Jacob Shaffelburg
- TFC Academy
- Toronto FC II
- Toronto
- Nashville
- Los Ángeles FC
Jacob Shaffelburg marcó doblete ante la selección peruana
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