FIFA se rinde en elogios ante referente de la selección peruana: "Del Perú al mundo"

La selección peruana, con el paso del tiempo, ha tenido varios jugadores que han dejado una marca en el plano internacional, y muchos de ellos hasta el día de hoy siguen siendo reconocidos por diversas organizaciones internacionales, así como por los equipos donde han jugado. En este sentido, la FIFA no dudó en rendirse en elogios ante un histórico capitán de la Bicolor. Se trata de Claudio Pizarro, quien este sábado 3 de octubre está de cumpleaños.

FIFA se rinde en elogios ante Claudio Pizarro por su cumpleaños

“Del Perú al mundo, Piza”, escribió la FIFA mediante sus redes sociales acompañado de una imagen de Pizarro vistiendo la Bicolor. Cabe señalar que el 'Bombardero de los Andes' está cumpliendo 48 años de vida.

FIFA llenó de elogios a Claudio Pizarro

El excapitán de la selección peruana también fue saludado por su exequipo, el Bayern Múnich, quien lo describió como un goleador. “¡Un verdadero icono de goleador celebra su 48 cumpleaños!. Con su instinto de goleador, habilidad técnica y momentos inolvidables, Claudio Pizarro se ganó el corazón de nuestros fans”, publicó el club bávaro vía redes sociales.

Bayern Múnich saludó a Claudio Pizarro por su cumpleaños

¿Cuántos partidos jugó Claudio Pizarro con la selección peruana?

Claudio Pizarro disputó 85 partidos oficiales con la selección peruana, en los que marcó 20 goles y dio 5 asistencias durante su paso por la Bicolor.

Trayectoria de Claudio Pizarro

AD Cantolao → CD Pesquero (1996)

CD Pesquero → Alianza Lima (1998)

Alianza Lima → Werder Bremen (1999)

Werder Bremen → Bayern Múnich (2001)

Bayern Múnich → Chelsea (2007)

Chelsea → Werder Bremen (2008, cesión)

Werder Bremen → Chelsea (2009, fin de cesión)

Chelsea → Werder Bremen (2009)

Werder Bremen → Bayern Múnich (2012)

Bayern Múnich → Werder Bremen (2015)

Werder Bremen → 1. FC Köln (2017)

FC Köln → Werder Bremen (2018)