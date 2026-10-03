Jesse Marsch, DT de Canadá, rotundo con Perú tras ganar 2-0: "Les hicimos parecer mal equipo"

La selección peruana cayó por 2-0 frente a Canadá en el amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA, disputado en el Saputo Stadium, en Montreal. Después del triunfo, el entrenador del conjunto canadiense, Jesse Marsch, lanzó un duro comentario sobre el combinado bicolor.

Jesse Marsch, técnico de Canadá, dio fuerte comentario contra la selección peruana tras ganar 2-0

En rueda de prensa, Marsch expuso su valoración del encuentro ante Perú y subrayó que el principal mérito de Canadá fue haber dejado en evidencia a la selección peruana, a la que, por la manera en que jugaron, hicieron ver muy por debajo de su nivel habitual. "Por la forma en que jugamos, les hicimos parecer mal equipo", afirmó.

Asimismo, el técnico canadiense señaló que el triunfo sobre el combinado blanquirrojo debe apreciarse, ya que frente a México realizó un gran encuentro y ante España logró generar ocasiones muy claras, por lo que describió la victoria como fructífera.

Perú perdió 2-0 ante Canadá

"Es un mérito del equipo y un mérito de lo que estamos construyendo aquí el que podamos manejar eso, porque es un equipo que le dio a México un muy buen partido", dijo.

"Incluso si nos remontamos al partido que jugaron contra España durante el verano, le plantaron cara a España y le plantaron cara”, concluyó.

Perú perdió 2-0 ante Canadá en amistoso internacional

Con un doblete de Jacob Shaffelburg, la selección peruana no logró superar a Canadá y cayó por 2-0, resultado que le significó su segunda derrota en los tres últimos partidos amistosos disputados en septiembre y octubre por fecha FIFA.