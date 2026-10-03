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Mano Menezes dio rotundo comentario sobre Diego Romero tras debut con Perú: "Experiencia"
Diego Romero debutó con la selección peruana ante Canadá y el técnico Mano Menezes dio fuertes comentarios sobre el arquero de Universitario de Deportes.
Diego Romero fue elegido para ser el titular del partido de la selección peruana ante Canadá por el duelo amistoso disputado en fecha FIFA. Tras la derrota por 2-0, el técnico Mano Menezes salió al frente para lanzar un fuerte comentario sobre el arquero de Universitario de Deportes.
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Mano Menezes dio fuerte comentario sobre Diego Romero tras debut con la selección peruana ante Canadá
En diálogo con la prensa, Menezes fue consultado sobre el debut de Romero en la portería de Perú, en sustitución del habitual titular, Pedro Gallese. Ante ello, el brasileño salió en defensa del guardameta de Universitario de Deportes y señaló que se trató de su primer encuentro y que aún necesita acumular experiencia.
“Es la decimonovena convocatoria de Romero y la primera vez que juega como titular. Hay jugadores que han tenido pocos minutos y, enfrentando a selecciones importantes, tenemos que poner a los jugadores para que sumen experiencia”, afirmó.
Perú perdió 2-0 ante Canadá por duelo amistoso
Conviene señalar que Diego Romero recibió su primera convocatoria a la selección peruana en 2024, cuando el equipo se midió ante República Dominicana en un partido amistoso; no obstante, no llegó a sumar minutos y permaneció en el banquillo.
Después de disputar 19 partidos como segundo o tercer guardameta, el arquero de Universitario finalmente debutó con Menezes al mando en el encuentro frente a la selección de Canadá disputando los 90 minutos. No obstante, su estreno quedó marcado por la derrota y por los dos goles que recibió.
Hinchada contra el rendimiento de Diego Romero en su debut con la selección peruana
Tras la derrota de Perú por 2-0 frente a la selección de Canadá, Diego Romero quedó en el centro de las críticas de los aficionados en redes sociales, quienes consideraron que su desempeño no fue el esperado y cuestionaron su actuación en las jugadas de gol.
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