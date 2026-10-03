Prensa de Canadá dejó rotundo comentario tras victoria ante la selección peruana: "Sin anotar"

La selección peruana no pudo sacar su mejor nivel y terminó cayendo por 2-0 ante Canadá en su tercer amistoso por fecha FIFA. La ‘Bicolor’ mostró nuevamente falencias defensivas y un doblete de Jacob Shaffelburg terminó sentenciando su derrota. Tras el final del partido, la prensa canadiense no tardó en reaccionar.

Prensa de Canadá dejó rotundo comentario tras victoria ante la selección peruana

Una vez finalizado el encuentro, el medio canadiense ‘TFC Republic’ publicó su análisis sobre el desarrollo del partido y destacó en su titular el buen desempeño de ‘Les Rouges’, que les permitió conseguir una nueva victoria.

Asimismo, resaltó que la selección peruana no logró marcar, por lo que Canadá volvió a mantener su arco en cero. Además, destacaron la actuación de Jacob Shaffelburg, autor de los goles del partido.

Prensa de Canadá resaltó su victoria por 2-0 ante Perú

“Canadá deja a Perú sin anotar en un amistoso en Montreal. Jacob Shaffelburg anotó dos goles para guiar a ‘Les Rouges’ a una convincente victoria sobre los sudamericanos”, señaló.

Del mismo modo, en su nota, el citado medio remarcó que esta significó la segunda victoria consecutiva de Canadá sin recibir goles ante una selección de la Conmebol durante la misma fecha FIFA, luego de imponerse por 1-0 a Chile.

“Fue la segunda victoria consecutiva sin recibir goles de los canadienses contra rivales sudamericanos en sus dos primeros partidos desde su eliminación del Mundial en octavos de final”, mencionaron en su publicación.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El siguiente partido de la selección peruana será ante Colombia este martes 6 de octubre en el Inter Miami Stadium, desde las 6:45 p. m. (hora peruana). Este encuentro marcará la última oportunidad para que la ‘Bicolor’, bajo el mando de Mano Menezes, consiga una victoria durante su gira por Norteamérica y cierre esta fecha FIFA con mejores sensaciones.