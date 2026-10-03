Piero Magallanes y su dura autocrítica tras derrota de Perú ante Canadá: "Hay que corregir"

La selección peruana de fútbol sufrió una nueva caída en esta fecha FIFA al perder por 2-0 ante su similar de Canadá. Con doblete de Jacob Shaffelburg (19’ y 35’), el conjunto norteamericano se impuso ante la ‘Bicolor’ en el Saputo Stadium de Montreal. Tras el final del compromiso, Piero Magallanes, seleccionado nacional, tomó la palabra y dio una dura autocrítica sobre el rendimiento del equipo esta tarde.

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Piero Magallanes fue autocrítico tras derrota de la selección peruana ante Canadá

En declaraciones para Bicolor+, el extremo de Sport Huancayo mostró su desazón por el resultado adverso y reconoció que la selección peruana fue superada ampliamente por los canadienses. En ese sentido, señaló que buscarán limpiar su imagen en el último encuentro amistoso por fecha FIFA ante la selección de Colombia.

"Fue un partido complicado y hay que tratar de mejorar para el siguiente partido ante Colombia. Canadá es un gran equipo, viene de hacer un gran Mundial, pero también hubo errores nuestros que hay que corregir", sostuvo Magallanes, quien ingresó al partido para el inicio del segundo tiempo en reemplazo de Bassco Soyer.

Piero Magallanes jugó en los tres partidos de la selección peruana por fecha FIFA

Con este resultado, la selección peruana deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en su último amistoso de esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes tendrá una nueva oportunidad para corregir los errores mostrados ante Canadá y cerrar esta jornada internacional con una mejor imagen. En ese sentido, el duelo ante Colombia será clave para que la ‘Bicolor’ muestre una reacción dentro del campo. Por su parte, Piero Magallanes espera que el plantel pueda asimilar lo ocurrido y trabajar en los aspectos que todavía necesita mejorar.

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

Recordemos que Perú jugará su cuarto y último amistoso de su gira por Norteamérica ante la selección de Colombia. El duelo está programado para este martes 6 de octubre a las 6.45 p. m. (hora peruana) en el Inter Miami Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos.