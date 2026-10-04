Piero Cari marcó un doblete con la selección peruana sub-20, pero no pudo evitar derrota ante Ecuador

La selección peruana sub 20 sigue preparándose para afrontar los próximos retos que se le vengan. En este sentido, los dirigidos por Thiago Kosloski enfrentaron a Ecuador en un amistoso internacional disputado en Quito. Durante el ensayo, una de las figuras del encuentro fue el volante de Alianza Lima: hablamos de Piero Cari, quien marcó un tremendo doblete.

Piero Cari marcó un doblete con la selección peruana sub-20

Aunque no hubo transmisión del partido, gracias al video del periodista Gian Franco Zelaya, se pudo apreciar uno de los tantos que anotó el volante. En el material audiovisual se puede observar cómo, tras un mal despeje de uno de los defensores de Ecuador, apareció la figura de Cari, quien, con un buen control, sacó un fuerte disparo y terminó venciendo al portero.

Video: Gian Franco Zelaya

Perú cayó derrotada 3-2 ante Ecuador

Thiago Kosloski apostó por Fabrizio Mesías como titular en el arco, acompañado por Duham Ballumbrosio, Rafael Guzmán, Samuel Pereda y Jonathan García en la línea defensiva. En el mediocampo estuvieron Francesco Andrealli, Gerson Castillo y José María Mellán, mientras que Piero Cari, Jair Moretti y Nicolás Rengifo conformaron el ataque.

Esta alineación presentó algunas variantes con respecto al equipo que disputó los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Entre las caras destacadas figuraron Guzmán, quien milita en el Betis, y Andrealli, jugador del Como.

Próximo partido de la selección peruana sub 20

Perú y Ecuador se medirán nuevamente este martes 6 de octubre a partir de las 10.00, en el mismo escenario de Chillo Jijón. Este segundo amistoso marcará el final de la corta estadía de la Bicolor en territorio ecuatoriano y permitirá al comando técnico evaluar una vez más el desempeño del plantel frente a un rival sudamericano.