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Canal confirmado para ver partido de Perú vs Colombia por amistoso internacional
La selección peruana se enfrenta a Colombia en un amistoso internacional que servirá para medir cómo la Bicolor responde ante grandes equipos.
La selección peruana afrontará un nuevo desafío en esta fecha internacional cuando se mida ante Colombia. El equipo dirigido por Mano Menezes buscará cerrar su participación con una buena presentación frente a un combinado colombiano que también llega con la intención de seguir afinando detalles de cara a sus próximos compromisos. Para que el hincha de la Bicolor no se pierda el encuentro, te presentamos los canales para seguir este partidazo.
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Canal confirmado para Perú vs Colombia
El encuentro amistoso entre Perú y Colombia se podrá seguir a través de América TV y la plataforma América TVGO, que ofrecerá la transmisión vía online. Asimismo, los aficionados podrán verlo mediante Bicolor+, siempre que cuenten con una suscripción activa. En territorio colombiano, el duelo será emitido por RCN, Gol Caracol y Ditu.
Perú se enfrentará a Colombia este martes 2 de octubre
Canales internacionales para ver Perú vs Colombia
Si el hincha de la Bicolor se encuentra fuera del país, no te preocupes. Estos son los canales internacionales disponibles en otras naciones.
- Australia: Triller TV+
- Canadá: Fanatiz Canada
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu
- Costa Rica: Repretel En Vivo, Repretel Canal 6
- Dinamarca: Triller TV+
- Ecuador: Canal del Futbol
- Finlandia: Triller TV+
- Gran Bretaña: Triller TV+
- Internacional: Triller TV+
- República de Irlanda: Triller TV+
- Nueva Zelanda: Triller TV+
- Puerto Rico: Fanatiz
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Triller TV+
- EE. UU.: Fanatiz, Triller TV+
¿Cuándo juega Perú vs Colombia?
El partido entre Perú y Colombia se disputará este martes 6 de octubre de 2026 en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos, escenario que albergará este amistoso internacional. El choque se podrá seguir desde las 6.45 p. m.
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