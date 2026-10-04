Canal confirmado para ver partido de Perú vs Colombia por amistoso internacional.

La selección peruana afrontará un nuevo desafío en esta fecha internacional cuando se mida ante Colombia. El equipo dirigido por Mano Menezes buscará cerrar su participación con una buena presentación frente a un combinado colombiano que también llega con la intención de seguir afinando detalles de cara a sus próximos compromisos. Para que el hincha de la Bicolor no se pierda el encuentro, te presentamos los canales para seguir este partidazo.

Canal confirmado para Perú vs Colombia

El encuentro amistoso entre Perú y Colombia se podrá seguir a través de América TV y la plataforma América TVGO, que ofrecerá la transmisión vía online. Asimismo, los aficionados podrán verlo mediante Bicolor+, siempre que cuenten con una suscripción activa. En territorio colombiano, el duelo será emitido por RCN, Gol Caracol y Ditu.

Perú se enfrentará a Colombia este martes 2 de octubre

Canales internacionales para ver Perú vs Colombia

Si el hincha de la Bicolor se encuentra fuera del país, no te preocupes. Estos son los canales internacionales disponibles en otras naciones.

Australia: Triller TV+

Canadá: Fanatiz Canada

Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu

Costa Rica: Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

Dinamarca: Triller TV+

Ecuador: Canal del Futbol

Finlandia: Triller TV+

Gran Bretaña: Triller TV+

Internacional: Triller TV+

República de Irlanda: Triller TV+

Nueva Zelanda: Triller TV+

Puerto Rico: Fanatiz

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Triller TV+

EE. UU.: Fanatiz, Triller TV+

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

El partido entre Perú y Colombia se disputará este martes 6 de octubre de 2026 en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos, escenario que albergará este amistoso internacional. El choque se podrá seguir desde las 6.45 p. m.