¡Lo sufre Perú! Kochen maravillado con su debut en Estados Unidos: "Gran honor representar al país"

Estados Unidos tuvo un importante encuentro contra México, el cual terminó con un aplastante 3-0 para los estadounidenses. Sin embargo, durante el desarrollo del encuentro se vivió algo muy especial, aunque no tanto para los intereses de la selección peruana, pues el portero con nacionalidad peruana y venezolana debutó como titular para este encuentro con tan solo 20 años: hablamos de Diego Kochen, quien se mostró maravillado de EE.UU.

Diego Kochen quedó maravillado con su debut en Estados Unidos

El arquero destacó el orgullo que significa representar a su país y valoró especialmente haber tenido la oportunidad en un escenario de gran importancia y frente a un rival de jerarquía.

“Es un gran honor representar a este país, especialmente en un estadio tan grande como este y contra un rival como México, que también tiene un entrenador muy bueno y un jugador con mucha calidad”, señaló Kochen tras el encuentro en conversación con Telemundo Deportes.

El guardameta también agradeció la confianza del cuerpo técnico y el respaldo que recibió de sus compañeros durante su primera experiencia como titular con el combinado estadounidense. “Estoy muy agradecido al equipo, al staff, al míster por confiar en mí y a mis compañeros por siempre estar a mi lado”, expresó.

Diego Kochen ingresó en el segundo tiempo ante Perú

Kochen, además, terminó el partido con su arco en cero, convirtiéndose en el único arquero de esta ventana internacional que no recibió goles, mientras que Perú y Chile sí concedieron anotaciones en sus respectivos encuentros. Pese a este registro, el portero evitó darle demasiada importancia al logro individual.

“Sí, obviamente, es bonito sentir eso, pero hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que ver, y eso es en lo que estoy enfocado ahora mismo”, sostuvo el arquero, quien dejó claro que buscará seguir trabajando para consolidarse en la selección de Estados Unidos.

¿Por qué Diego Kochen no representó a Perú?

Diego Kochen estuvo en el radar de la Federación Peruana de Fútbol debido a sus raíces familiares, ya que su madre es peruana. El joven arquero recibió propuestas para defender los colores de la selección peruana, pero finalmente decidió representar a Estados Unidos.

Kochen cuenta con nacionalidad estadounidense, venezolana y peruana. Incluso, en el pasado, tuvo acercamientos con la FPF, en gestiones que estuvieron relacionadas con José 'Chemo' del Solar. Pese a ello, el guardameta optó por el combinado norteamericano.

Su vínculo con EE.UU. se fortaleció en los últimos años y llegó a disputar minutos con dicha selección. De hecho, hace unos días enfrentó a Perú en un amistoso internacional.