¡No es Paolo Guerrero ni Pedro Gallese! El futbolista con más partidos en la selección peruana

La selección peruana ha visto pasar a grandes futbolistas a lo largo de su historia. Muchos de ellos dejaron su huella, mientras que otros siguen estando presentes en las convocatorias de Mano Menezes en la actualidad. No obstante, a diferencia de lo que muchos pensarían, hay un jugador que actualmente milita en la Liga 1 y que tiene más partidos con la Bicolor que Paolo Guerrero y Pedro Gallese, dos grandes referentes de la selección peruana: se trata de Yoshimar Yotún.

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¿Quién es el jugador con más partidos en la selección peruana?

De acuerdo con la información de Transfermarkt, el futbolista con más partidos disputados con la selección peruana es el volante de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, quien suma 136 encuentros. Le sigue Luis Advíncula, de Alianza Lima, con 131 presencias. Por su parte, Paolo Guerrero y Pedro Gallese registran 129 partidos.

Puesto Futbolista Partidos Período 1 Yoshimar Yotún 136 2011–presente 2 Luis Advíncula 131 2010–presente 3 Paolo Guerrero 129 2004–presente 4 Pedro Gallese 129 2014–presente 5 Roberto Palacios 128 1992–2012 6 André Carrillo 108 2011–presente 7 Héctor Chumpitaz 105 1965–1981 8 Jefferson Farfán 102 2003–2021 9 Jorge Soto 101 1992–2005 10 Christian Cueva 100 2014–presente 11 Juan Jayo 97 1994–2008 12 Nolberto Solano 95 1994–2009 13 Renato Tapia 92 2015–presente 14 Christian Ramos 90 2009–2022 15 Rubén Díaz 89 1972–1985 16 Claudio Pizarro 85 1999–2016 17 Edison Flores 84 2013–presente

'Yoshi' se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la selección peruana, siendo actualmente el capitán del equipo y aportando jerarquía al combinado nacional. El mediocampista fue habitual en las convocatorias durante varios años y compartió equipo con varias de las principales figuras de la generación que llevó a la Bicolor nuevamente a una Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

La selección peruana se medirá ante Colombia este martes 6 de octubre en el Inter Miami Stadium, ubicado en Miami. Este encuentro marcará el cierre de la gira de la Bicolor por Norteamérica.

