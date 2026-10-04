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¡No es Paolo Guerrero ni Pedro Gallese! El futbolista con más partidos en la selección peruana
Las estadísticas de la selección peruana fueron actualizadas y revelan que un futbolista que milita actualmente en la Liga 1 lidera el ranking de jugadores con más partidos disputados con la camiseta de la Bicolor.
La selección peruana ha visto pasar a grandes futbolistas a lo largo de su historia. Muchos de ellos dejaron su huella, mientras que otros siguen estando presentes en las convocatorias de Mano Menezes en la actualidad. No obstante, a diferencia de lo que muchos pensarían, hay un jugador que actualmente milita en la Liga 1 y que tiene más partidos con la Bicolor que Paolo Guerrero y Pedro Gallese, dos grandes referentes de la selección peruana: se trata de Yoshimar Yotún.
¿Quién es el jugador con más partidos en la selección peruana?
De acuerdo con la información de Transfermarkt, el futbolista con más partidos disputados con la selección peruana es el volante de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, quien suma 136 encuentros. Le sigue Luis Advíncula, de Alianza Lima, con 131 presencias. Por su parte, Paolo Guerrero y Pedro Gallese registran 129 partidos.
|Puesto
|Futbolista
|Partidos
|Período
|1
|Yoshimar Yotún
|136
|2011–presente
|2
|Luis Advíncula
|131
|2010–presente
|3
|Paolo Guerrero
|129
|2004–presente
|4
|Pedro Gallese
|129
|2014–presente
|5
|Roberto Palacios
|128
|1992–2012
|6
|André Carrillo
|108
|2011–presente
|7
|Héctor Chumpitaz
|105
|1965–1981
|8
|Jefferson Farfán
|102
|2003–2021
|9
|Jorge Soto
|101
|1992–2005
|10
|Christian Cueva
|100
|2014–presente
|11
|Juan Jayo
|97
|1994–2008
|12
|Nolberto Solano
|95
|1994–2009
|13
|Renato Tapia
|92
|2015–presente
|14
|Christian Ramos
|90
|2009–2022
|15
|Rubén Díaz
|89
|1972–1985
|16
|Claudio Pizarro
|85
|1999–2016
|17
|Edison Flores
|84
|2013–presente
'Yoshi' se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la selección peruana, siendo actualmente el capitán del equipo y aportando jerarquía al combinado nacional. El mediocampista fue habitual en las convocatorias durante varios años y compartió equipo con varias de las principales figuras de la generación que llevó a la Bicolor nuevamente a una Copa del Mundo.
¿Cuándo juega Perú vs Colombia?
La selección peruana se medirá ante Colombia este martes 6 de octubre en el Inter Miami Stadium, ubicado en Miami. Este encuentro marcará el cierre de la gira de la Bicolor por Norteamérica.
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