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¡No es Paolo Guerrero ni Pedro Gallese! El futbolista con más partidos en la selección peruana

Las estadísticas de la selección peruana fueron actualizadas y revelan que un futbolista que milita actualmente en la Liga 1 lidera el ranking de jugadores con más partidos disputados con la camiseta de la Bicolor.

Antonio Vidal
¿Quién es el jugador con más partidos en la selección peruana?
¿Quién es el jugador con más partidos en la selección peruana? | Composición Líbero
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La selección peruana ha visto pasar a grandes futbolistas a lo largo de su historia. Muchos de ellos dejaron su huella, mientras que otros siguen estando presentes en las convocatorias de Mano Menezes en la actualidad. No obstante, a diferencia de lo que muchos pensarían, hay un jugador que actualmente milita en la Liga 1 y que tiene más partidos con la Bicolor que Paolo Guerrero y Pedro Gallese, dos grandes referentes de la selección peruana: se trata de Yoshimar Yotún.

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¿Quién es el jugador con más partidos en la selección peruana?

De acuerdo con la información de Transfermarkt, el futbolista con más partidos disputados con la selección peruana es el volante de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, quien suma 136 encuentros. Le sigue Luis Advíncula, de Alianza Lima, con 131 presencias. Por su parte, Paolo Guerrero y Pedro Gallese registran 129 partidos.

PuestoFutbolistaPartidosPeríodo
1Yoshimar Yotún1362011–presente
2Luis Advíncula1312010–presente
3Paolo Guerrero1292004–presente
4Pedro Gallese1292014–presente
5Roberto Palacios1281992–2012
6André Carrillo1082011–presente
7Héctor Chumpitaz1051965–1981
8Jefferson Farfán1022003–2021
9Jorge Soto1011992–2005
10Christian Cueva1002014–presente
11Juan Jayo971994–2008
12Nolberto Solano951994–2009
13Renato Tapia922015–presente
14Christian Ramos902009–2022
15Rubén Díaz891972–1985
16Claudio Pizarro851999–2016
17Edison Flores842013–presente

'Yoshi' se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la selección peruana, siendo actualmente el capitán del equipo y aportando jerarquía al combinado nacional. El mediocampista fue habitual en las convocatorias durante varios años y compartió equipo con varias de las principales figuras de la generación que llevó a la Bicolor nuevamente a una Copa del Mundo.

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

La selección peruana se medirá ante Colombia este martes 6 de octubre en el Inter Miami Stadium, ubicado en Miami. Este encuentro marcará el cierre de la gira de la Bicolor por Norteamérica.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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