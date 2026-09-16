Cenaida Uribe desmintió a la FPV por decir que ayudaron a Alianza a jugar el Mundial: "Ninguna gestión"

La jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, aclara la situación tras las declaraciones del presidente de la FPV, Gino Vegas, sobre la clasificación del club al Mundial de Clubes. Uribe asegura que no hubo gestión alguna por parte de la federación.

La reciente clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes ha generado diversas reacciones, especialmente después de que Gino Vegas afirmara que la intervención de la FPV fue crucial para que el equipo blanquiazul lograra su participación en el certamen internacional. Ante estas afirmaciones, Cenaida Uribe salió al paso para desmentir cualquier tipo de gestión por parte de la federación.

Uribe enfatizó que la institución ha estado trabajando en este objetivo desde hace varios meses y que las declaraciones de Vegas son infundadas. "No nos han ayudado en nada. No ha habido ninguna gestión de la Federación. Al contrario, que se preocupe de su selección", expresó Uribe, dejando claro que no se permitirá que se atribuyan méritos que no les corresponden.

Reacciones de Cenaida Uribe

En su declaración, Uribe también mencionó que ha estado en contacto con la gente de Osasco, lo que demuestra que la gestión para la clasificación al Mundial de Clubes ha sido un esfuerzo propio del club. "Esto lo venimos conversando hace meses, así que ahora no vengan a colgarse de Alianza. Es totalmente falso, eso sí lo puedo aclarar", afirmó ante los medios.

Alianza Lima jugará el Mundial de Clubes. Foto: Alianza Lima

La posición de la FPV

Por su parte, Gino Vegas, presidente de la FPV, había declarado en una entrevista con Latina que la gestión de su entidad fue fundamental para que Alianza Lima obtuviera el último cupo al Mundial de Clubes 2026. Según Vegas, el trabajo conjunto de la Federación Peruana de Vóley y la Confederación Sudamericana de Vóley fue clave para asegurar un cupo adicional para Sudamérica, que recayó en Alianza Lima tras su tercer puesto en el Sudamericano de Clubes.

Un nuevo desafío para Alianza Lima

Esta será la segunda vez que Alianza Lima participe en el Mundial de Clubes, habiendo logrado en la anterior edición un meritorio quinto lugar. La expectativa es alta para el equipo, que busca superar su desempeño anterior y dejar en alto el nombre del vóley peruano en el ámbito internacional.