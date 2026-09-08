Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026: partidos y horarios confirmados

Se hizo oficial la clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes de Vóley 2026 que se llevará a cabo desde el 8 al 13 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques de Sao Paulo. De esta manera, las blanquiazules vuelven a marcar un hito al ser el único club peruano que participa de este torneo en dos ocasiones.

La 19.ª edición del Mundial de Clubes de Vóley 2026 de la FIVB contará con ocho equipos de Sudamérica, Europa, Asia y África y fueron colocados en dos grupos. Al igual que la edición anterior, las íntimas quedaron emparejadas con Osasco.

Grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2026

Grupo A : Osasco Sao Cristovao Saúde (Brasil), Nec Red Rockets Kawasaki (Japón), Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía) y Alianza Lima (Perú).

: Osasco Sao Cristovao Saúde (Brasil), Nec Red Rockets Kawasaki (Japón), Eczacibasi Peron Istanbul (Turquía) y Alianza Lima (Perú). Grupo B: Vakifbank SK (Turquía), Sesi Volei Bauru (Brasil), Al Ahly SC (Egipto) y Zhetsysu VC (Kazajistán).

Así quedaron conformados los grupos del Mundial de Vóley.

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs Osasco (Brasil) | Martes 8 de diciembre - 6.30 p. m. (hora peruana)

Alianza Lima vs Nec Red Rockets Kawasaki (Japón) | Miércoles 9 de diciembre - 11.30 a. m. (hora peruana)

Alianza Lima vs Eczabcibasi (Turquía) | Jueves 10 de diciembre - 11.30 a. m. (hora peruana).

¿Por qué Alianza Lima jugará el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

De acuerdo a la página oficial del Mundial de Clubes de Vóley, el Club Alianza Lima, tercer clasificado en el Campeonato Sudamericano de Clubes, competirá en el Campeonato Mundial de Clubes por segundo año consecutivo tras finalizar sexto en la edición de 2025.

¿Cómo es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2026?

Ocho clubes han sido organizados en dos grupos de cuatro equipos cada uno. La fase de grupos se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de diciembre, donde cada conjunto competirá una vez contra los demás integrantes de su grupo. Las semifinales están programadas para el sábado 12 de diciembre, en las que el primer clasificado de cada grupo se medirá ante el segundo del otro. El partido por la medalla de bronce y la gran final se disputarán el domingo 13 de diciembre.



