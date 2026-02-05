¿Artrosis grado 4 es igual a usar silla de ruedas?, por el Dr. Cotillo
El doctor Luis Cotillo desmiente el mito de que la artrosis grado 4 siempre conduce a una silla de ruedas. Esta etapa avanzada no implica pérdida total de movilidad.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero aclarar un mito muy extendido: ¿artrosis grado 4 es igual a terminar en una silla de ruedas? La respuesta es contundente: nada que ver. Este temor es común, pero no refleja la realidad médica actual.
La artrosis grado 4 es la etapa más avanzada del desgaste articular, donde prácticamente ya no existe cartílago y el hueso choca con hueso. Esto genera dolor intenso, rigidez y limitación funcional. Sin embargo, que una persona tenga este diagnóstico no significa que perderá la capacidad de caminar o que dependerá de una silla de ruedas de por vida.
Si un familiar o conocido presenta artrosis grado 4, lo correcto es llevarlo al traumatólogo para una evaluación adecuada. Con una simple radiografía se puede confirmar el nivel de desgaste y, en muchos casos, el tratamiento indicado es un reemplazo articular, es decir, colocar una prótesis o “bisagra nueva” que permita recuperar movilidad y aliviar el dolor.
No lo descuides ni te quedes con mitos. La medicina actual ofrece soluciones efectivas para la artrosis avanzada. Un diagnóstico oportuno y el tratamiento correcto pueden devolverle al paciente independencia, movilidad y una mejor calidad de vida.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
