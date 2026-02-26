Flamengo vs Lanús EN VIVO por Final Recopa Sudamericana: pronóstico, horario y dónde ver

Duelo decisivo entre Flamengo vs Lanús para definir al campeón de la Recopa Sudamericana. Dicho cotejo se llevará a cabo en el Estadio de Maracaná este jueves 26 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (00:30 horas GMT). La transmisión de estos 90 minutos va por ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica, pero también puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.

El partido de ida fue favorable para los argentinos al conseguir una importante victoria de 1-0 con gol de Castillo. De hecho, este futbolista logró marcar en dos oportunidades, pero el primer que anotó no fue convalidado por un fuera de juego. Pese a ello, el 'Granate' sacó ventaja y se ilusiona con alzar este trofeo.

La ida entre argentinos y brasileños demostró que Lanús tiene argumentos para poder hacer daño al 'Fla'. Las estadísticas demostraron un amplio dominio del conjunto liderado por Pellegrino, pero ahora deberán ser cautelosos al saber que el 'Mengao' tiene la necesidad de sumar una victoria.

Flamengo le va muy bien a nivel local, pero en la Recopa Sudamericana tropezó para sorpresa de millones de hinchas. Fuera de ello, es claro que se hace fuerte en casa ante cualquier rival, por lo que el 'Granate' no parte como favorito en este duelo determinante que definirá al nuevo monarca del certamen Conmebol.

¿Cuándo juega Flamengo vs Lanús?

El partido entre Flamengo vs Lanús por la vuelta de la Final de la Recopa Sudamericana se disputa este jueves 26 de febrero en el Estadio de Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. El elenco del 'Mengao' necesita de la victoria a como de lugar, por lo que se espera un choque de alta intensidad.

¿A qué hora juega Flamengo vs Lanús?

Este choque de Recopa Sudamericana en el Maracaná inicia a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Argentina y Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Venezuela, Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21:30 horas

España: 01:30 horas (viernes 27 de febrero)

Flamengo anuncia su partido ante Lanús por la Recopa Sudamericana.

¿Dónde ver Flamengo vs Lanús EN VIVO?

La transmisión del partido entre Flamengo vs Lanús por la vuelta de la Final de la Recopa Sudamericana se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante Disney Plus, el cual puedes sintonizar a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión de Flamengo vs Lanús

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play

México: ESPN 2 México, Disney Plus Premium

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports, fuboTV

Posibles alineaciones de Flamengo vs Lanús

Flamengo: Rossi; Emerson, Danilo, Vitao, Ayrton; Pulgar, Lucas Paquetá; Gonzalo Plata, Carrascal, Lino; Bruno Henrique.

Lanús: Losada; Guvueltara, De Jesús, Canale, Marcich; Peña, Cadozo; Salvio, Watson, Carrera; Bou.

Flamengo vs Lanús: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Flamengo se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Lanús en esta vuelta de la Recopa Sudamericana. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados: