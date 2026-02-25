0

Carlos Zambrano remece el mercado e interesa a mítico club de la Liga 1 2026: "Está..."

El ex Alianza Lima, Carlos Zambrano, es noticia local tras revelarse que un mítico club de la Liga 1 2026 ha puesto la mirada en su fichaje.

Diego Medina
Carlos Zambrano en la órbita de club de la Liga 1 2026.
Carlos Zambrano en la órbita de club de la Liga 1 2026.
En las últimas horas, se reveló que un elenco tradicional de la Liga 1 2026 ha puesto la mirada en Carlos Zambrano, exfutbolista de Alianza Lima que fue separado de la institución 'íntima' por indisciplina. Luego de varias semanas sin club, pero entrenando de manera personal, una información ha dado de qué hablar con relación al futuro del 'Káiser'.

Carlos Zambrano interesa a importante club de la Liga 1 2026

Según pudo informar el periodista José Varela en el programa "Modo Fútbol", Atlético Grau de Piura ha puesto los ojos en reforzar su zona defensiva y uno de los elegidos es Carlos Zambrano. Ha falta de oficialización, los albos no ven de mala manera la posible incorporación del ex Alianza Lima.

Adicional a ello, el periodista Gustavo Peralta añadió que Ángel Comizzo siempre ha tenido gusto por el defensa de 36 años para incorporarlo a su equipo, por lo que desde el lado del comando técnico no habría inconvenientes en reforzar su defensa ante los malos resultados que viene registrando en el Torneo Apertura 2026.

"Aún no está trabajada al 100%. Hemos tenido información acerca de un jugador que ha estado en Alianza Lima este año en la pretemporada, pero que finalmente ya no está. Fue el último que se desvinculó, Carlos Zambrano. Conocemos que él tiene interés del club de Atlético Grau de Piura. Ese club está interesado en el Káiser. He hecho el trabajo de querer contrastar y estamos en desarrollo de la noticia al 100%", informó José Varela.

Como se sabe, Carlos Zambrano estuvo con Alianza Lima en la pretemporada 2026, pero luego se confirmó que cometió indisciplina en la concentración de Montevideo, Uruguay, por lo que la directiva lo separó definitivamente luego de llegar a un acuerdo con el futbolista a estas alturas del torneo.

