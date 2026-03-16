¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle, canal y dónde ver partido de vuelta de la Champions League?
Hora confirmada y canal de transmisión del partido de vuelta entre Barcelona vs Newcastle por la Champions League este miércoles 18 de marzo en el Spotify Camp Nou.
La Champions League continúa con su etapa más decisiva. Barcelona y Newcastle juegan el partido de vuelta de los octavos de final este miércoles 18 de marzo en el Spotify Camp Nou. El ganador de este encuentro clasificará a cuartos de final. Recordemos que el duelo de ida quedó igualado 1-1, por lo que la serie está completamente abierta.
PUEDES VER: Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League: alineaciones, horarios y canales
El conjunto culé, que es dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, sueña con su sexta orejona, pero para ello deberá superar cada fase hasta llegar a la final y conquistarla. Como se sabe, el último título de Champions League fue en Berlín en 2024-15
¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle?
Estos son los principales horarios en los diferentes países para que no te pierdas el Barcelona vs Newcastle, por la Champions League:
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
Barcelona vs Newcastle: canal y dónde ver transmisión
El partido de vuelta entre Barcelona vs Newcastle, por la Champions League, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney+.
- Argentina: Fox Sports, Disney+
- Bolivia: ESPN, Disney+
- Colombia: ESPN, Disney+
- Ecuador: ESPN, Disney+
- México: FOX One
- Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+
- Paraguay: ESPN, Disney+
- Perú: ESPN, Disney+
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, Univision NOW, TUDN App, ViX
Barcelona vs Newcastle: pronóstico y apuestas
|APUESTAS
|BARCELONA
|X
|NEWCASTLE
|BETSSON
|1.58
|4.65
|5.25
|BETANO
|1.57
|4.60
|5.10
|BET365
|1.53
|4.75
|5.00
|1XBET
|1.61
|4.93
|5.20
|DORADOBET
|1.57
|4.75
|5.00
