0
URGENTE
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle, canal y dónde ver partido de vuelta de la Champions League?

Hora confirmada y canal de transmisión del partido de vuelta entre Barcelona vs Newcastle por la Champions League este miércoles 18 de marzo en el Spotify Camp Nou.

Barcelona y Newcastle se enfrentan en busca del pase a cuartos de final
COMPARTIR

La Champions League continúa con su etapa más decisiva. Barcelona y Newcastle juegan el partido de vuelta de los octavos de final este miércoles 18 de marzo en el Spotify Camp Nou. El ganador de este encuentro clasificará a cuartos de final. Recordemos que el duelo de ida quedó igualado 1-1, por lo que la serie está completamente abierta.

Real Madrid y Manchester City se enfrentan por la Champions League

PUEDES VER: Real Madrid vs Manchester City EN VIVO por Champions League: alineaciones, horarios y canales

El conjunto culé, que es dirigido por el técnico alemán Hansi Flick, sueña con su sexta orejona, pero para ello deberá superar cada fase hasta llegar a la final y conquistarla. Como se sabe, el último título de Champions League fue en Berlín en 2024-15

¿A qué hora juega Barcelona vs Newcastle?

Estos son los principales horarios en los diferentes países para que no te pierdas el Barcelona vs Newcastle, por la Champions League:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

Barcelona vs Newcastle: canal y dónde ver transmisión

El partido de vuelta entre Barcelona vs Newcastle, por la Champions League, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney+.

  • Argentina: Fox Sports, Disney+
  • Bolivia: ESPN, Disney+
  • Colombia: ESPN, Disney+
  • Ecuador: ESPN, Disney+
  • México: FOX One
  • Panamá: Bluu, ESPN Norte, Disney+
  • Paraguay: ESPN, Disney+
  • Perú: ESPN, Disney+
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, Univision NOW, TUDN App, ViX

Barcelona vs Newcastle: pronóstico y apuestas

APUESTASBARCELONAXNEWCASTLE
BETSSON1.584.655.25
BETANO1.574.605.10
BET3651.534.755.00
1XBET1.614.935.20
DORADOBET1.574.755.00

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Falleció reconocido narrador de fútbol a los 78 años tras problemas de salud

  2. El fuerte cruce de Neymar con André Carrillo que impactó a destacado medio brasileño

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano