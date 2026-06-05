Universitario y su mensaje a Atlético Grau en medio de las negociaciones por Raúl Ruidíaz

Universitario de Deportes y Raúl Ruidíaz están cerca de concretar su fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, previo a ello, el equipo merengue utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje al club de la 'Pulga', Atlético Grau.

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Universitario y su fuerte comentario a Atlético Grau en medio del posible fichaje de Raúl Ruidíaz

Universitario saludó de forma enérgica al equipo de Piura por sus 107 aniversario de fundación a través de sus redes sociales. “Saludamos a Atlético Grau por sus 107 años de vida institucional ¡Feliz Aniversario!”, se puede leer en la cuenta de X del club merengue.

La coincidencia con este mensaje radica en que, en medio de este contexto, la directiva del equipo crema negocia con Raúl Ruidíaz su regreso de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que muchos hinchas reaccionaron.

Universitario saludó a Atlético Grau por su 107 años de fundación

En los comentarios a esta publicación, muchos hinchas de Universitario de Deportes se sorprendieron y resaltaron que la 'Pulga' está muy cerca de fichar por el club de Ate y, de esa forma, soñar con el tetracampeonato.

Raúl Ruidíaz cerca de volver a Universitario de Deportes

Raúl Ruidíaz cerca de volver a jugar por Universitario de Deportes

Gustavo Peralta informó que Universitario conversó con la administración de Atlético Grau para conocer los detalles de la cláusula de salida de Raúl Ruidíaz. De esta forma, el club merengue mostró su deseo de ficharlo y ahora solo queda hacer el pago correspondiente para que el delantero se vista de crema nuevamente.