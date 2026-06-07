Universitario ilusiona a hinchas y busca fichaje de volante para el Clausura: "Argentina y Uruguay"

Universitario de Deportes tiene la necesidad de reforzarse de la mejor manera para el Torneo Clausura, en el que debe conquistar el título para seguir aspirando al tetracampeonato. Por ello, la directiva se mueve en el mercado y se conoció que está interesada en fichar a un destacado volante para potenciar el centro del campo.

Universitario ilusiona a hinchas y busca fichaje de volante

El cuadro crema sabe que debe empezar a cerrar fichajes, aunque se confirmó que ya perdió a Rodrigo Saravia, volante que era uno de los pedidos del DT Héctor Cúper y acaba de firmar por Boston River de Uruguay. Por ello, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que Universitario ya empezó a buscar otras opciones.

Luego de descartarse la llegada de Saravia, la dirección deportiva de la ‘U’ ha empezado a intensificar la búsqueda y evalúa alternativas en el mercado de Argentina y Uruguay, con el objetivo de conseguir un volante de contención para el Torneo Clausura.

Universitario busca reforzar su volante de contención para el Torneo Clausura

Esto, luego de que durante el Torneo Apertura se viera que no encontró un recambio ideal tras la salida de Rodrigo Ureña y por el cuestionado rendimiento que ha venido mostrando Jesús Castillo, especialmente en las labores defensivas del plantel.

Cabe señalar que, por el momento, no se han revelado nombres ni algún candidato específico para esa zona del campo, aunque no se descarta que empiece a aparecer alguno en los próximos días. Mientras tanto, el club trabaja también en alternativas para volante mixto, con Adrián Quiroz y Piero Quispe como opciones.

Universitario también busca opciones en la delantera

El cuadro crema planea una reestructuración para seguir en carrera por el título y luchar por el ‘Tetra’. Por ello, también ha avanzado negociaciones para cerrar la llegada de un ‘9’ de gran jerarquía y darle competencia a Álex Valera en el puesto. Las opciones que evalúa son Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula.