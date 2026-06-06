Rebagliati reveló que el 'Tunche' Rivera no aceptó jugar en club de Liga 1: "Querían mandarlo"

Mientras Universitario de Deportes sigue perfilando su plantel para el Torneo Clausura, varios jugadores han empezado a salir en busca de más minutos. Sin embargo, uno de los casos que todavía despierta dudas en Ate es el de José Rivera. En ese contexto, Diego Rebagliati contó que el ‘Tunche’ fue ofrecido a un club de la Liga 1, pero el futbolista optó por no aceptarlo: estamos hablando de Juan Pablo II.

Diego Rebagliati contó que José Rivera no aceptó jugar en club de Liga 1

Durante una emisión reciente de 'Los Reba en el Satélite', el periodista Rebagliati abordó los continuos movimientos entre Universitario y Juan Pablo II, equipo que se ha consolidado como uno de los principales destinos de futbolistas vinculados a la institución crema.

Según precisó el exdirectivo de Sporting Cristal, Paolo Reyna y Álvaro Rojas ya han sido prestados al equipo de Chongoyape, mientras que César Ancajima también tomaría el mismo rumbo para encarar la segunda mitad del campeonato.

Video: Los Reba

En ese escenario, la dirigencia merengue habría valorado la posibilidad de incorporar a José Rivera en la nómina de jugadores cedidos a Juan Pablo II. El delantero no vive su mejor etapa en el club luego de la controversia que generó semanas atrás, cuando se difundió un video en el que se le veía pateando una camiseta de Universitario.

"La 'U' está 'casi casi' que haciendo un convenio con Juan Pablo II. Paolo Reyna y Álvaro Rojas se fueron ahí, Ancajima también va a ir. Ahora, qerían mandarlo al 'Tunche' también, pero él no aceptó", afirmó.

Aunque la directiva buscaba un nuevo destino para que pudiera asumir un papel más destacado en la Liga 1, el propio delantero descartó la opción de sumarse a Juan Pablo II. Así lo informó Rebagliati, quien señaló que el jugador no estuvo dispuesto a aceptar la propuesta.

¿José Rivera se irá de Universitario?

Por el momento, todo indica que el popular 'Tunche' seguirá integrando el plantel crema para afrontar el Torneo Clausura. No obstante, el escenario podría cambiar si surge una propuesta de último minuto y se concreta su partida con el pago de la cláusula establecida.