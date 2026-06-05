Universitario remece el mercado y consigue la firma de figura de selección peruana: "En casa"

Universitario busca ser protagonista en todas las disciplinas que tiene por delante, para orgullo de sus aficionados. Se sabe que trabaja día a día para fortalecer al plantel de la Liga 1 2026, pero no deja de lado al elenco de vóley femenino, que culminó en el tercer lugar de la última edición de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario consigue firma de figura de selección peruana

En las últimas horas, la cuenta oficial de Universitario Vóley confirmó la renovación de Mirian Patiño, a sus 36 años. Se sabe que la líbero llegó en el 2024 a tienda crema y, poco a poco, se ha ganado el respeto de toda la afición. Teniendo en cuenta su liderazgo como capitana del equipo, la directiva decidió renovarle su vínculo contractual por una temporada más.

De esta manera, la escuadra de las Pumas no quiere dejar nada al azar y sostiene una buena base para competir a lo largo del torneo profesional femenino de vóley en el país. Es claro que los hinchas están contentos con la continuidad de Mirian Patiño, más aún por haber sido reconocida como la mejor líbero del último campeonato.

"La capitana se queda en casa. Mirian Patiño, nuestra capitana y la mejor líbero de la última temporada de la Liga Peruana de Vóley, seguirá liderando a nuestras Pumas. ¡Vamos con todo, Mirian!", escribió Universitario de Deportes en sus redes sociales.

Mirian Patiño se queda en Universitario.

Mirian Patiño ha sido parte de la selección peruana durante varias temporadas, en las que se ha ganado un nombre en la FPV. Fue reconocida en la edición 2017 de la Copa Panamericana como la mejor líbero en recepción.

Mirian ha sido campeona de la Liga Nacional de Vóley en seis ocasiones: 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2021/22 y 2022/23. Obtuvo el segundo lugar en el Sudamericano de Clubes en la temporada 2015/2016 y el tercer puesto en dos ocasiones: 2013/14 y 2014/15.

¿En qué clubes jugó Mirian Patiño?