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Alianza Lima anunció a su nuevo entrenador para buscar el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Las tricampeonas nacionales ya tienen el reemplazo de Facundo Morando para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Gary Huaman
Alianza Lima anunció la llegada de su nuevo entrenador tras la salida de Facundo Morando.
Alianza Lima anunció la llegada de su nuevo entrenador tras la salida de Facundo Morando. | Foto: composición Líbero/Alianza Lima
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Alianza Lima ya tiene su nuevo entrenador para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Tras la salida de Facundo Morando, las íntimas lideradas por Cenaida Uribe empezaron a buscar al próximo estratega capaz de conseguir el tan ansiado tetracampeonato y el elegido fue el argentino Alejandro Schneider.

Aixa Vigil se refirió a su futuro y reveló que no sabe en qué club jugará.

PUEDES VER: Aixa Vigil y su dura confesión sobre no saber si jugará en Universitario o San Martín: "No sé qué hacer"

Las íntimas hicieron el tan ansiado anuncio en sus redes sociales: "Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. ¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor!"

Alejandro Schneider es el nuevo entrenador blanquiazul.

Alejandro Schneider es el nuevo entrenador blanquiazul.

Con la llegada de Alejandro Schneider, las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley empiezan a bosquejar lo que será su plantel para la próxima temporada, pues en los siguientes días se anunciarán las llegadas de Cristina Cuba, Flavia Montes, Alison Holland y Daniela Bulaich, entre otras llegadas.

¿Quién es Alejandro Schneider?

Alejandro Schneider es un director técnico de voleibol argentino con amplio recorrido y experiencia internacional en esta disciplina. A lo largo de su carrera, ha dirigido a diversos equipos profesionales en países de Europa, África y Medio Oriente, y ha consolidado su reputación gracias a su experiencia en ligas competitivas y exigentes, como lo demuestra su paso por el club A.O. Foinikas Sýros de Grecia.

Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Salidas

  • Maeva Orlé
  • Meegan Hart
  • Elina Rodríguez
  • Yanlis Feliz
  • Doris Manco González
  • Facundo Morando, director técnico (DT)
  • Maricarmen Guerrero

Fichajes

  • Cristina Cuba
  • Flavia Montes
  • Allison Holland
  • Daniela Bulaich
  • Alejandro Schneider (DT)

Rumores

  • Ángela Leyva (fichaje)
  • Ivonne Montaño (fichaje)
  • Alondra Alarcón (fichaje)
  • Zoila La Rosa (fichaje)
  • Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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