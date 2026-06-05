Alianza Lima anunció a su nuevo entrenador para buscar el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima ya tiene su nuevo entrenador para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Tras la salida de Facundo Morando, las íntimas lideradas por Cenaida Uribe empezaron a buscar al próximo estratega capaz de conseguir el tan ansiado tetracampeonato y el elegido fue el argentino Alejandro Schneider.

Las íntimas hicieron el tan ansiado anuncio en sus redes sociales: "Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. ¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor!"

Alejandro Schneider es el nuevo entrenador blanquiazul.

Con la llegada de Alejandro Schneider, las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley empiezan a bosquejar lo que será su plantel para la próxima temporada, pues en los siguientes días se anunciarán las llegadas de Cristina Cuba, Flavia Montes, Alison Holland y Daniela Bulaich, entre otras llegadas.

¿Quién es Alejandro Schneider?

Alejandro Schneider es un director técnico de voleibol argentino con amplio recorrido y experiencia internacional en esta disciplina. A lo largo de su carrera, ha dirigido a diversos equipos profesionales en países de Europa, África y Medio Oriente, y ha consolidado su reputación gracias a su experiencia en ligas competitivas y exigentes, como lo demuestra su paso por el club A.O. Foinikas Sýros de Grecia.

Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Salidas

Maeva Orlé

Meegan Hart

Elina Rodríguez

Yanlis Feliz

Doris Manco González

Facundo Morando, director técnico (DT)

Maricarmen Guerrero

Fichajes

Cristina Cuba

Flavia Montes

Allison Holland

Daniela Bulaich

Alejandro Schneider (DT)

Rumores