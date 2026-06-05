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Alianza Lima anunció a su nuevo entrenador para buscar el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley
Las tricampeonas nacionales ya tienen el reemplazo de Facundo Morando para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
Alianza Lima ya tiene su nuevo entrenador para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Tras la salida de Facundo Morando, las íntimas lideradas por Cenaida Uribe empezaron a buscar al próximo estratega capaz de conseguir el tan ansiado tetracampeonato y el elegido fue el argentino Alejandro Schneider.
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Las íntimas hicieron el tan ansiado anuncio en sus redes sociales: "Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. ¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor!"
Alejandro Schneider es el nuevo entrenador blanquiazul.
Con la llegada de Alejandro Schneider, las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley empiezan a bosquejar lo que será su plantel para la próxima temporada, pues en los siguientes días se anunciarán las llegadas de Cristina Cuba, Flavia Montes, Alison Holland y Daniela Bulaich, entre otras llegadas.
¿Quién es Alejandro Schneider?
Alejandro Schneider es un director técnico de voleibol argentino con amplio recorrido y experiencia internacional en esta disciplina. A lo largo de su carrera, ha dirigido a diversos equipos profesionales en países de Europa, África y Medio Oriente, y ha consolidado su reputación gracias a su experiencia en ligas competitivas y exigentes, como lo demuestra su paso por el club A.O. Foinikas Sýros de Grecia.
Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Meegan Hart
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco González
- Facundo Morando, director técnico (DT)
- Maricarmen Guerrero
Fichajes
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
- Alejandro Schneider (DT)
Rumores
- Ángela Leyva (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
- Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)
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