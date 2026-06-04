Alianza Lima anunció la sensible baja de figura extranjera: "Gracias por cada punto"

Alianza Lima continúa con las despedidas. Tras las salidas de cuatro extranjeras, acaba de anunciar la partida de una quinta voleibolista foránea, una de las más queridas por la hinchada blanquiazul. ¿De quién hablamos? Yanlis Féliz.

La dominicana de 26 años no solo fue una de las grandes figuras de Alianza Lima en el Mundial de Vóley y el Sudamericano de Clubes, sino también quien le dio el punto de la victoria a las íntimas ante la San Martín para conquistar el ansiado tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

El anuncio se hizo oficial este 4 de junio, fecha en la que Alianza Lima le agradeció por cada punto, esfuerzo y momento en el que ayudó a que el cuadro victoriano saliera adelante.

“Yanlis, gracias por cada punto, cada esfuerzo y cada momento en el que ayudaste al equipo a seguir adelante. Con tu carácter, entrega y compromiso fuiste parte importante de una campaña inolvidable que nos permitió alcanzar un nuevo título nacional. Hoy nos despedimos con gratitud y con el cariño que te ganaste de toda la familia blanquiazul. ¡Gracias por todo, Yanlis!”, escribió el club peruano.

Alianza Lima anunció la salida de Yanlis Féliz.

Con la salida de Yanlis Féliz, ya son cinco las extranjeras que no continuarán en Alianza Lima. La primera en despedirse fue la francesa Maëva Orlé; después, la argentina Elina Rodríguez; seguida de la colombiana Doris González y la estadounidense Megan Hart. Finalmente, la dominicana también dejó el club íntimo.

¿Dónde jugará Yanlis Féliz?

Tras su salida de Alianza Lima, los rumores indican que Yanlis Féliz continuará su carrera en la Liga Peruana de Vóley y vestirá la camiseta de la Universidad San Martín. En los próximos días se conocerá su destino.