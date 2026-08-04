- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
Taylor Fricano ilusiona a los hinchas de Alianza Lima con el tetracampeonato: "Tenemos que ir por otro título"
La estadounidense se convirtió en el flamante refuerzo de Alianza Lima para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
Alianza Lima ya tiene a su nueva opuesta para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Tras la salida de Maëva Orlé, Cenaida Uribe tenía la misión de encontrar a su nueva reemplazante que pueda dar la talla y finalmente presentaron a la estadounidense Taylor Fricano, quien ha tenido una amplia carrera en su país y en Europa.
PUEDES VER: Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: horarios y dónde ver los partidos de la 'Blanquirroja'
En su primera entrevista, la americana reveló que el objetivo de este año será conseguir el tetracampeonato: "Ganar otro campeonato, por supuesto. Siento que es algo que tenemos que hacer después de haber ganado tres".
Luego, expresó la emoción de vestir la camiseta blanquiazul: "Estoy muy emocionada de jugar en Alianza Lima. Sé que el club tiene una gran historia, mucha cultura ganadora, así que estoy realmente emocionada de estar aquí y tener una nueva experiencia en mi carrera".
Al ser consultada sobre por qué decidió llegar al Perú para defender el escudo de Alianza Lima, reveló lo siguiente: "Creo que la razón por la cual decidí venir fue el staff, sobre todo quería un lugar donde me sintiera segura y apoyada, un lugar donde hubiera buenas personas, y siento que Alianza Lima es ese lugar".
En esa misma línea, habló sobre lo que significa llegar al tricampeón: "Es, obviamente, un testimonio de cómo trabaja el club, del talento que incorpora y de los recursos que tiene. Siento cierta presión por mantener ese nivel, pero estoy emocionada por el reto".
Finalmente, decidió enviarle un mensaje a todos los hinchas blanquiazules: "Quiero decirles que no tengo redes sociales, pero estoy muy emocionada de llegar. He escuchado que la hinchada de Alianza Lima es muy fuerte, que tiene muchísimo amor y una enorme pasión. Estoy emocionada de ser parte de esta familia junto a ellos".
¿En qué clubes ha jugado Taylor Fricano?
- Wisconsin Univ. | Estados Unidos | 2013-2015
- North Carolina Univ. | Estados Unidos | 2015-2018
- VK Královo Pole | República Checa | 2018-2019
- SM'Aesch Pfeffingen | Suiza | 2019-2020
- VC Kanti Schaffhausen | Suiza | 2020-2021
- Olimpia Teodora Ravenna | Italia | 2020-2022
- Athletes Unlimited Pro League | Estados Unidos | 2021-2022
- Terville - Florange OC | Francia | 2022-2023
- Béziers Volley | Francia | 2023-2024
- CSO Voluntari 2005 | Rumania | 2024-2025
- Gwangju Pepper Savings Bank AI PEPPERS | Corea del Sur | 2024-2025
- Columbus Fury | Estados Unidos | 2025-2026
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50