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Taylor Fricano ilusiona a los hinchas de Alianza Lima con el tetracampeonato: "Tenemos que ir por otro título"

La estadounidense se convirtió en el flamante refuerzo de Alianza Lima para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Gary Huaman
Taylor Fricano es la nueva opuesta de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley.
Taylor Fricano es la nueva opuesta de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley. | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima ya tiene a su nueva opuesta para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Tras la salida de Maëva Orlé, Cenaida Uribe tenía la misión de encontrar a su nueva reemplazante que pueda dar la talla y finalmente presentaron a la estadounidense Taylor Fricano, quien ha tenido una amplia carrera en su país y en Europa.

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En su primera entrevista, la americana reveló que el objetivo de este año será conseguir el tetracampeonato: "Ganar otro campeonato, por supuesto. Siento que es algo que tenemos que hacer después de haber ganado tres".

Luego, expresó la emoción de vestir la camiseta blanquiazul: "Estoy muy emocionada de jugar en Alianza Lima. Sé que el club tiene una gran historia, mucha cultura ganadora, así que estoy realmente emocionada de estar aquí y tener una nueva experiencia en mi carrera".

Al ser consultada sobre por qué decidió llegar al Perú para defender el escudo de Alianza Lima, reveló lo siguiente: "Creo que la razón por la cual decidí venir fue el staff, sobre todo quería un lugar donde me sintiera segura y apoyada, un lugar donde hubiera buenas personas, y siento que Alianza Lima es ese lugar".

En esa misma línea, habló sobre lo que significa llegar al tricampeón: "Es, obviamente, un testimonio de cómo trabaja el club, del talento que incorpora y de los recursos que tiene. Siento cierta presión por mantener ese nivel, pero estoy emocionada por el reto".

Finalmente, decidió enviarle un mensaje a todos los hinchas blanquiazules: "Quiero decirles que no tengo redes sociales, pero estoy muy emocionada de llegar. He escuchado que la hinchada de Alianza Lima es muy fuerte, que tiene muchísimo amor y una enorme pasión. Estoy emocionada de ser parte de esta familia junto a ellos".

¿En qué clubes ha jugado Taylor Fricano?

  • Wisconsin Univ. | Estados Unidos | 2013-2015
  • North Carolina Univ. | Estados Unidos | 2015-2018
  • VK Královo Pole | República Checa | 2018-2019
  • SM'Aesch Pfeffingen | Suiza | 2019-2020
  • VC Kanti Schaffhausen | Suiza | 2020-2021
  • Olimpia Teodora Ravenna | Italia | 2020-2022
  • Athletes Unlimited Pro League | Estados Unidos | 2021-2022
  • Terville - Florange OC | Francia | 2022-2023
  • Béziers Volley | Francia | 2023-2024
  • CSO Voluntari 2005 | Rumania | 2024-2025
  • Gwangju Pepper Savings Bank AI PEPPERS | Corea del Sur | 2024-2025
  • Columbus Fury | Estados Unidos | 2025-2026
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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