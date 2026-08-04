Taylor Fricano ilusiona a los hinchas de Alianza Lima con el tetracampeonato: "Tenemos que ir por otro título"

Alianza Lima ya tiene a su nueva opuesta para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Tras la salida de Maëva Orlé, Cenaida Uribe tenía la misión de encontrar a su nueva reemplazante que pueda dar la talla y finalmente presentaron a la estadounidense Taylor Fricano, quien ha tenido una amplia carrera en su país y en Europa.

En su primera entrevista, la americana reveló que el objetivo de este año será conseguir el tetracampeonato: "Ganar otro campeonato, por supuesto. Siento que es algo que tenemos que hacer después de haber ganado tres".

Luego, expresó la emoción de vestir la camiseta blanquiazul: "Estoy muy emocionada de jugar en Alianza Lima. Sé que el club tiene una gran historia, mucha cultura ganadora, así que estoy realmente emocionada de estar aquí y tener una nueva experiencia en mi carrera".

Al ser consultada sobre por qué decidió llegar al Perú para defender el escudo de Alianza Lima, reveló lo siguiente: "Creo que la razón por la cual decidí venir fue el staff, sobre todo quería un lugar donde me sintiera segura y apoyada, un lugar donde hubiera buenas personas, y siento que Alianza Lima es ese lugar".

En esa misma línea, habló sobre lo que significa llegar al tricampeón: "Es, obviamente, un testimonio de cómo trabaja el club, del talento que incorpora y de los recursos que tiene. Siento cierta presión por mantener ese nivel, pero estoy emocionada por el reto".

Finalmente, decidió enviarle un mensaje a todos los hinchas blanquiazules: "Quiero decirles que no tengo redes sociales, pero estoy muy emocionada de llegar. He escuchado que la hinchada de Alianza Lima es muy fuerte, que tiene muchísimo amor y una enorme pasión. Estoy emocionada de ser parte de esta familia junto a ellos".

¿En qué clubes ha jugado Taylor Fricano?