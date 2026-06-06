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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: rumores, refuerzos, salidas y renovaciones
Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO para la temporada 2026-27. Universitario presentó a una ex Alianza Lima y las tricampeonas anunciaron a su DT.
El mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley se mueve con fuerza. Alianza Lima anunció a su entrenador para el curso 2026-27. Universitario contrató a Maricarmen Guerrero y va por Aixa Vigil. San Martín renovó con Ginna López.
PUEDES VER: Universitario remece el mercado y consigue la firma de figura de selección peruana: "En casa"
Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
- Alejandro Schneider (DT)
Salidas
- Elina Rodríguez
- Yanlis Féliz
- Doris Manco González
- Facundo Morando (DT)
- Maricarmen Guerrero
Renovaciones
- Ángela Leyva (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Sarah Evaristo
- Ingrid Herrada
- Claudia Palza
- Maricarmen Guerrero
Rumores
- Aixa Vigil (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
Salidas
- Angélica Malinverno
- Alexandra Machado
- María Paula Rodríguez
- Mara Leao
- Elis Bento
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
Renovaciones
- Karla Ortiz
- Daniela Muñoz
- Lucía Magallanes
- Mirian Patiño
- Maluh Oliveira
- Cat Flood
- Francisco Hervás
Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Alexandra Machado
Rumores
- Marco Blanco (fichaje, DT)
- Marina Scherer (fichaje)
- Alexandra Machado (fichaje)
- Yanlis Féliz (fichaje)
- Meegan Hart (fichaje)
- Julieta Lazcano (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
Salidas
- Adeola Owokoniran
- Sophia Kruczko
- Simone Scherer
- Shiamara Almeida
- Andrea Sandoval
- Flavia Montes
Renovaciones
- Pamela Cuya
- Brenda Lobatón
- Ginna López
- Angélica Aquino
Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
- Cristina Cuba
Regatas
- Katheryn Ryan (confirmado)
- Kiara Montes (confirmado)
- Horacio Bastit (DT)
Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Astrid Ruiz
- Camila Pérez
- Grecia Herrada
Renovaciones
- Julieta Holzmaisters
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
- Anghela Barboza
- Coraima Gómez
- Carolina Takahashi
- Shiamara Almeida
Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Anghela Barboza
- Katielle Alonzo
- Nayeli Vílchez
Renovaciones
- Florangel Terrero (negociaciones)
- Vielka Peralta (negociaciones)
- Natalia Málaga (confirmado)
Fichajes
- Andrea Sandoval
- María Paula Rodríguez
- Alondra Alarcón
Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Almendra Escobedo
- Nayla Da Silva
- Valentina Valera
- Nahir Cueva
- Nayeli Vílchez
Renovaciones
- Isabel Fernández
- Ariana Vásquez
- Nicole Pérez
- María José Rojas
Salidas
- Manuela Sierra
Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores
Fichajes
- Astrid Ruiz
- Camila Pérez
- Martín Rodríguez (DT)
- Sofía Neves (Uruguay)
Salidas
- Tato Rivero (DT)
- Almendra Escobedo
Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Mauro Boasso (DT)
- Julibeth Payano
- Allison Holland
Fichajes
- Víncius Fernández (DT)
- Susana Castro
- Johany Tucto
- Linda Costa
- Tamara Chávez
- Milena Vilela
- Pâmella Oliveira
Renovaciones
- Camila Pineda
- Camila Mendoza
- Ángela Jiménez
- Liana Torres
Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores
Salidas
- Ingrid Herrada
¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 aún no cuenta con una fecha oficial de arranque. Sin embargo, si se mantiene el calendario de temporadas anteriores, el certamen podría empezar en septiembre.
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